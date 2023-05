Música

El ex líder de Oasis, de 50 años, anunció en Twitter ayer este su plan para celebrar el aniversario del disco el año que viene.

Dijo a sus fans: “Como el año que viene se cumplen 30 años del lanzamiento de DM (‘Definitely Maybe’), voy a tocar el álbum de principio a fin en su orden original en unos cuantos locales BÍBLICOS LG X”.

As it’s 30 years since DM was released nxt year I’m gonna be playing the album from start to finish in it’s original order at a few BIBLICAL venues LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) May 11, 2023