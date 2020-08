Ha llegado el momento de echar un vistazo al mejor cine que se puede ver gratis en abierto en la televisión nacional española este fin de semana del 7 al 9 de agosto. En esta ocasión solamente he encontrado siete películas que haya considerado que merecen ser destacadas.

Como ya sabéis, se trata de una selección personal, por lo que se quedan fuera títulos que vosotros quizá sí consideréis reseñables entre aquellos que aún no he visto -un ejemplo sería ‘La chica desconocida’, este sábado a las 22:00 en La 2- y otros que simplemente no son mi de agrado –‘Elysium‘ el domingo a las 22:05 en La 1-, por lo que no dudéis en recomendar lo que consideréis pertinente a través de los comentarios.

VIERNES 7 DE AGOSTO

‘Troya’ (‘Troy’)

Una adaptación muy libre de ‘La Iliada’ con un reparto estelar -Brad Pitt es el cabeza de cartel, pero la gran revelación de la película fue un estupendo Eric Bana- que sabe cómo encontrar la épica sin por ello descuidar a los personajes o el ritmo de la historia.

22:10 en Antena 3

Crítica en Espinof

‘Atrapado por su pasado’ (‘Carlito’s Way’)

La obra maestra de Brian De Palma, una película imprescindible liderada por un Al Pacino pletórico como un traficante que intenta seguir el camino de la ley tras pasar varios años en la cárcel. Ojo sobre todo al excepcional tramo final…

23:45 en La 1

Crítica en Espinof

SÁBADO 8 DE AGOSTO

‘Robin Hood, príncipe de los ladrones’ (‘Robin Hood: Prince of Thieves’)

Una simpática película de aventuras en la que Kevin Costner ofrece una entretenida puesta al día de este mítico personaje que tantas veces ha abordado el cine a lo largo de sus más de 100 años de historia. Tampoco esperéis la versión definitiva del personaje, pero sí una que funciona bien para matar el raro.

21:55 en Paramount

DOMINGO 9 DE AGOSTO

‘Papillon’

Un mítico drama carcelario con espíritu de cine de aventuras apoyado en el dúo protagonista interpretado por Steve McQueen y Dustin Hoffman, pero ojo también a su sólido guion en el que participa Dalton Trumbo y a la banda sonora de Jerry Godlsmith.

22:00 en 13tv

‘The Town: Ciudad de ladrones’

La película con la que Ben Affleck confirmó que era un director muy a tener en cuenta, aunque en lo interpretativo se lo coma un Jeremy Renner que por aquel entonces era toda una fuerza de la naturaleza. Ojalá vuelva a mostrar esa faceta suya en el futuro.

22:10 en Antena 3

Crítica en Espinof

‘Promesas del este’ (‘Eastern Promises’)

Una notable colaboración entre el director David Cronenberg y el actor Viggo Mortensen que quizá no llega al nivel de la estupenda ‘Una historia de violencia’, pero eso no quita para que esta historia de la mafia rusa en Londres merezca, y mucho, la pena.

23:45 en La 1

Crítica en Espinof

‘Los tres días del Condor’ (‘Three Days of the Condor’)

Uno de los thrillers norteamericanos más emblemáticos de los años 70 en el que Sydney Pollack sabe cómo manejar un ritmo calmado sin que ello suponga sacrificar un clima de suspense que pronto sumerge al espectador en la que Robert Redford emprende una misión imposible sin saber muy bien en quién puede confiar. Atención también a las interpretaciones de Max von Sydow y Faye Dunaway.

0:30 en 13 tv