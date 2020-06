Hace unas semanas hicimos un repaso a las comedias más destacables que estaban disponibles entonces en el catálogo de HBO y ahora es el turno de hacerlo con las mejores películas de terror. La selección es más modesta que en otra ocasiones porque en esta plataforma no abunda precisamente este tipo de género, de ahí que solamente haya incluido nueve.

‘Annabelle: Creation’

La primera parte de ‘Annabelle’ fue tan lamentable que había perdido toda la fe en que pudiera salir algo bueno de esta franquicia, pero David F. Sandberg sí estuvo más atinado en esta segunda entrega que funciona a modo de precuela. Una efectiva exploración de los orígenes de esta siniestra muñeca.

‘Bienvenidos a Zombieland’

He tenido mis más y mis menos sobre la conveniencia de incluirla por mucho que HBO España la incluya en su sección de películas de terror -no así otras sí presentes en esta lista que creo que encajan mejor-, pero bueno, no deja de ser un personaje esencial en el cine de terror para ofrecer un acercamiento más cómico con un reparto con bastante química. Va de más a menos, eso sí.

‘El orfanato’

No soy un gran amante del cine de Bayona, pero justo es reconocer que su estimable ópera prima dejó algunas escenas para el recuerdo, amén de una solvente interpretación de Belén Rueda.

‘Hereditary’

Una de las grandes sensaciones del cine de terror de los últimos años. Apoyada en una extraordinaria interpretación de Toni Collette que fue injustamente ignorada por los Óscar, es una cinta intensa que evita los jumpscares, prefiriendo potenciar las relaciones entre los personajes a través de una precisa labor de puesta en escena.

‘Infierno azul’ (‘The Shallows’)

Un gran pasatiempo de terror que desfallece en su último acto, pero antes te había enganchado gracias tanto a la dirección de Jaume Collet-Serra como a la muy convincente interpretación de Blake Lively. Hasta se permite jugar con la presencia de una gaviota de tal forma que en otro lugar podría resultar ridícula y aquí redunda en la empatía del público con la protagonista.

‘It’

La primera de las dos entregas de la nueva adaptación de la aterradora novela de Stephen King es la mejor con diferencia, ya que consigue exprimir todo el encanto de su joven reparto sin caer en el uso de la nostalgia por la nostalgia. Además, era muy difícil hacernos olvidar a Tim Curry como Pennywise, pero Bill Skarsgård está estupendo.

‘La huérfana’ (‘Orphan’)

Otra cinta de Collet-Serra con un final que es un salto al vacío sin red. Un alucinante giro que cambia nuestra perspectiva de todo lo visto antes, hasta el punto de que entiendo perfectamente que alguien odie la película por ello. Eso sí, antes tenías un reparto solvente que no se deja llevar y un trabajo de puesta en escena más que estimable.

‘La señal’ (‘The Ring’)

Personalmente me quedo con la versión original asiática, pero este remake americano a cargo de Gore Verbinski es una estimable relectura con una efectiva atmósfera. Aquí se evita caer en los sustos fáciles y el director de ‘El llanero solitario’ cuenta con una gran aliada en Naomi Watts.

‘Musarañas’

Una película española que se acerca al terror con un corte más clásico a través de dos hermanas con personalidades contrapuestas. Le falta un poco más de empuje para lograr bordar la atmósfera malsana que busca, pero a cambio va abrazando poco a poco lo esperpéntico con bastante soltura.

