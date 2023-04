EN EL «PREVEDELLO»

La Liga Chacarera programó la 3ra. fecha del Torneo Anual Clasificatorio y Torneo Apertura de Ascenso 2023, con acción desde este jueves en el estadio “Primo A. Prevedello”. También se programaron partidos pendientes. Aquí, las posiciones y los promedios.

La programación

Jueves 27 de abril

Estadio “Primo A. Prevedello”: 16 hs., La Banda Club de Fútbol vs. La Estación (B).

Viernes 28 de abril

Estadio “Primo A. Prevedello”: 14:30 hs., La Carrera vs. Social San Antonio (B); y 16.30 hs., San Martín vs. La Merced (A).

Sábado 29 de abril

Estadio Primo A. Prevedello: 12 hs., Independiente SA vs. La Tercena (B); y 14:30 hs., Juventud Unida vs. Dep. Sumalao (B); y 16:30 hs., Los Sureños vs. Obreros SI (A).

Fuente: El Chasqui Digital