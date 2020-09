El objetivo de cualquier serie es mantenernos enganchados y estar deseando saber lo que sucede a continuación. Una de las mejores armas para ello es jugar con el misterio, pero algunas series lo llevan un paso más allá y lo convierte en parte de su ADN.

A continuación vamos a repasar las 29 mejores series de intriga y suspense actualmente en el catálogo de Netflix, HBO, Amazon y Movistar. Ya os aviso que como el concepto intriga/suspense es algo inconcreto puede que falte alguna que consideráis que lo merece -por ejemplo, he descartado ‘La maldición de Hill House’ por ser directamente terror, pero a veces la línea es demasiado fina- y os sobre alguna, pero, como siempre sucede en estos casos, se trata se una selección personal.

‘American Crime Story: El pueblo contra OJ Simpson’

La primera temporada de ‘American Crime Story’ fue estupenda. Tomando como base el popular caso de asesinato en el que estuvo implicado OJ Simpson, la serie aprovecha a fondo el circo que se montó a su alrededor con un reparto variopinto sobre el papel pero que luego encaja como un guante en sus personajes. Para la segunda temporada se cambia de historia para abordar el asesinato de Gianni Versace.

La puedes ver en Netflix

‘Better Call Saul’

Un spin-off sobre el papel condenado a ser mero relleno de ‘Breaking Bad’ pero que rápidamente encontró su lugar en ese universo. Además, sus responsables tenían muchos años de aprendizaje en lo técnico y eso se deja notar con una impresionante puesta en escena que rivaliza con el nivel de sus actores y la solvencia de sus guiones.

La puedes ver en Movistar y Netflix

‘Big Littles Lies’

La segunda temporada no ha despertado el mismo entusiasmo que la primera, pero es que el aplaudo fue unánime cuando se trataba de una miniserie. Su gran reparto, lo bien repartidos que están los roles y su capacidad para manejar el suspense alrededor de lo que había sucedido fueron esenciales para convertirse en un gran éxito. Cuando sus actrices quisieron repetir, no hubo forma alguna de decirles que no, pero es que encima luego ficharon a Meryl Streep.

La puedes ver en HBO

‘Bodyguard’

Una propuesta vibrante que se convierte en toda una lección sobre cómo construir un thriller. Solamente el inicio de su primer episodio ya deja en ridículo la tensión que muchas otras series o películas ofrecen, pero es que luego es capaz de construir un relato que te mantiene en vilo. Para ello recurre a una conspiración, pero lo hace de forma inteligente, sabiendo cómo manejarlo y utilizando el siempre peligroso recurso del terrorismo de forma impecable.

La puedes ver en Netflix

‘Breaking Bad’

Una de las mejores series de tontos los tiempos. Un retrato perfecto de, según el punto de vista, la caída en desgracia de su protagonista o de cómo el poder acaba sacando a relucir tu verdadera casa. Aquí rara vez encontraréis escenas trepidantes, pero su ritmo calmado es la base para la apasionante historia de Walter White, su introducción en el mundo de la droga, su lucha contra diferentes enemigos y su alzamiento como señor del crimen.

La puedes ver en Netflix

‘Broadchurch’

Un thriller británico con dos protagonistas de lujo en el que un niño aparece muerto en una pequeña localidad costera. A partir de ahí se inicia una investigación marcada por la particular situación de los dos detectives al cargo en la que se echa mano del costumbrismo no para incidir en las rarezas de los habitantes, sino para que la normalidad reinante haga que todo sea más doloroso.

La puedes ver en Netflix

‘Chernobyl’

El bombazo inesperado de 2019. Una serie sobre todo lo que rodeó a la tragedia nuclear de Chernobyl puede no sonar especialmente estimulante sobre el papel, pero Craig Mazin ha conseguido transmitir toda la angustia que se vivió en el interior de la central nuclear y darnos alguna escena que da mucho más miedo que la de cualquier serie de terror. Su impecable relato es la guinda de una serie que se ha convertido en un ejemplo a seguir a la hora de llevar hechos reales a la pequeña pantalla.

La puedes ver en HBO

‘Creedme’

Uno de los estrenos más recientes de Netflix es esta estupenda miniserie basada en hechos reales. Hasta cierto punto puede verse en ella una especie de alternativa femenina a ‘True Detective’, pero aquí también se desarrolla con calma y mucha brillantez el trauma de la víctima, en mi opinión más interesante que la por otro lado notable investigación. Su excepcional reparto femenino y su impecable guion son la guinda del pastel.

La puedes ver en Netflix

‘Dark’

Lo que parecía una especie de alternativa oscura a ‘Stranger Things’ no tardó en encontrar su identidad en una historia compleja que incluso abarcaba varios espacios temporales. Una obra ambiciosa en la que es fácil perderse que nos llega desde Alemania.

La puedes ver en Netflix

‘Élite’

Un cóctel de géneros que podía haber salido mal con una facilidad tremenda, pero que con su apuesta por temporadas breves sabe crear el ritmo adecuado para mantenerte enganchado. Cada temporada gira alrededor de un gran misterio alrededor de los alumnos de Las Encinas, pero hay mucho más que eso.

La puedes ver en Netflix

‘Estoy vivo’

Una de las series españolas más estimulantes de los últimos años. Mezclando ciencia-ficción, costumbrismo y suspense, ‘Estoy vivo’ es un paso adelante para la ficción en nuestro país. Cuenta la historia de un policía que regresa a la vida con un nuevo cuerpo y tiene que enfrentarse a una serie de amenazas sobrenaturales. Todo ello con encanto y un acertado reparto que sabe cómo ir cambiando de tono en función de lo que requiera la escena.

La puedes ver en Amazon

‘Fargo’

Un auténtico milagro. La idea de adaptar ‘Fargo’ a la pequeña pantalla despertaba muchos recelos, pero Noah Hawley demostró ser capaz de salir airoso del reto con una obra complementaria que sabe situarse en el universo creado por los hermanos Coen pero encontrando también su propia identidad.

La puedes ver en Amazon, Movistar y HBO

‘Heridas abiertas’

Notable adaptación de la novela de Gillian Flynn sobre una periodista que regresa a su pueblo de origen para investigar el asesinato de dos adolescentes. Allí tendrá que hacer frente tanto a los demonios de su pasado como a la problemática actual. Una sensacional Amy Adams es lo mejor de ‘Heridas abiertas’, pero el misterio de Wind Gap tiene muchas más cosas que merecen la pena.

Puedes verla en HBO

‘Hierro’

Un hombre aparece muerto el día de su boda en una isla canaria, hecho que coincide con la llegada a la isla de una juez bastante particular que ha recibido ese destino a modo de castigo. Un eficaz thriller que saca todo el partido al lugar en el que se ambienta que brilla más cuando Candela Peña y Darío Grandinetti, sus dos protagonistas, comparten escena.

La puedes ver en Movistar

‘Homeland’

Parecía la evolución natural de ’24’ -serie no incluida en la lista por no estar disponible en ninguno de los cuatro servicios-, con sus primeras temporadas confiando mucho en la potente pareja formada por Claire Danes y Damian Lewis, tanto es así que el inevitable bajón llegó cuando el segundo abandonó la serie. Sin embargo, sigue mereciendo la pena recuperar la historia de cómo un soldado regresa a casa tras ocho años atrapado y torturado en Irak, ¿seguirá siendo un héroe o habrá sido quebrado por los terroristas?

Puedes verla en Netflix y Amazon

‘Killing Eve’

Una de las grandes sensaciones de los últimos años. Apoyada en la química y el talento de Jodie Comer y Sandra Oh, nos sumerge en el mundo de los asesinos a sueldo y las investigaciones que se realizan en paralelo. La segunda temporada baja un poco el nivel ante la ausencia de Phoebe Waller-Bridge en los guiones, pero sabe seguir manteniéndote enganchado a lo que sucede.La puedes ver en HBO

‘La casa de papel’

Un thriller vibrante que ha potenciado aún más esta segunda faceta gracias a que su Parte 3 ha podido reducir sustancialmente la duración de los episodios. Un chute de adrenalina entorno a una banda que ha planeado un robo aparentemente imposible y cómo todo va complicándose. Un bombazo mundial con todo merecimiento que demuestra la fuerza de la ficción española.

La puedes ver en Netflix

‘Mindhunter’

Una de las mejores series que uno puede ver en la actualidad. Tomando como base la figura de asesinos reales, tanto para establecer un caso de temporada como para plantear apasionantes entrevistas con algunos ya encerrados, ‘Mindhunter’ es una serie que te atrapa y con el sello de David Fincher. Una acabado visual de primera y un ritmo sosegado pero que sabe mantener el clima de tensión en todo momento.

La puedes ver en Netflix

‘Mr. Robot’

La absorbente historia de un joven hacker con un arranque impresionante que te atrapa desde el primer episodio. Luego quizá no dando tanto como promete con él convertido en una especie de justiciero de la red, pero la forma de adentrarse en su psique resulta de lo más interesante y Rami Malek justifia con creces que fuese esté papel el que le diese a conocer al gran público.

La puedes ver en Movistar y Amazon

‘Ozark’

Un asesor financiero tiene que mudarse junto a su familia para evitar una muerte segura. Su supervivencia pasa por ser capaz de lavar dinero al dinero adecuado para unos peligrosos criminales. Una de las series más estimulantes de Netflix aunque no tenga tanto nombre como otras. Con un ambientación impecable, un estupendo reparto, guiones sólidos y una puesta en escena que sabe mantener la tensión en todo momento. Un complemento ideal para ‘Breaking Bad’.

La puedes ver en Netflix

‘Peaky Blinders’

Fascinante aproximación a una banda criminal que existió en Reino Unido a principios del siglo XX. Sus actividades al margen de la ley son el gran eje del relato, lo cual lleva a la inevitable confrontación con otros criminales. Especialmente memorable es el asedio que sufren durante la cuarta temporada -ahí respecto a series similares ayuda a potenciar el elemento de suspense que sean temporadas tan cortas en la que no se pueda dejar nada en stand by-. Además, su reparto es magnífico y la serie no sería la misma sin el fenomenal trabajo de Cillian Murphy.

La puedes ver en Netflix y Amazon

‘Sherlock’

Refrescante actualización del popular personaje creado por Arthur Conan Doyle. Son más películas que episodios, pero cada temporada es lo suficientemente corta como para que se te pase volando. Unos acertadísimos Benedict Cumberbatch y Martin Freeman lideran el reparto de una serie de la que muchos creemos que lo único que falle es que pase tanto tiempo entre temporada y temporada.

La puedes ver en Netflix

‘Stranger Things’

La actual joya de la corona de Netflix es muchas cosas en una. Con una marcada tendencia a alimentarse de la nostalgia de los años 80, funciona muy bien como entretenimiento -algo menos en la segunda temporada, eso sí-. En todas ellas hay un gran misterio que resolver, aunque fue la primera la que mejor supo desarrollarlo con ese cruce entre el terror de Stephen King y la aventura a lo Steven Spielberg en Hawkins.

La puedes ver en Netflix

‘The Night Of’

Una modélica miniserie en la un joven paquistaní es el único sospechoso de la muerte de una chica con la que había pasado la noche anterior. Es la versión norteamericana de una serie británica en la que todo resulta preciso y efectivo -sin que ello suponga que resulte una más a la hora de reflejar un caso de estas características-, en especial las estupendas interpretaciones de Riz Ahmed, el acusado, y John Turturro, su abogado defensor.

La puedes ver en HBO

‘The Shield’

Un intenso thriller policiaco con un protagonista muy alejado de los cánones habituales. El ya mítico Vic Mackey interpretado por Michael Chicklis sirve como guía a lo largo de todas las temporadas, haciendo frente tanto a maleantes como a enemigos dentro del cuerpo de la ley por sus poco convencionales métodos.

La puedes ver en Amazon Prime

‘The Sinner’

Un potente thriller policiaco en el que el detective interpretado por Bill Pullman investiga un caso diferente a lo largo de cada temporada. Fue especialmente aclamado el trabajo de Jessica Biel en la primera, pero la serie sigue adelante y en breve estrenará la tercera con Matt Bomer como nuevo gran reclamo.

La puedes ver en Netflix

‘The Wire’

No son pocos los que consideran que es la mejor serie de todos los tiempos. Eso sí, es una propuesta que puede llegar a recordar más a una novela que a una serie, sobre todo en una primera toma de contacto -no os extrañéis si tarda en empezar a encajar todo en vuestra cabeza-. La aclamada serie de David Simon nos lleva a los barrios bajos de Baltimore para sumergirnos en una complicada investigación vinculada al mundo del tráfico de drogas.

La puedes ver en HBO

‘True Detective’

Una antología policíaca que causó sensación con su primera temporada, le llovieron las críticas con la segunda y la tercera parece haber quedado un poco a mitad de camino en ambas en lo referente a su recibimiento por parte del público. Cada una de ellas cuenta un caso diferente, con la primera y la tercera entrando de lleno en el mundo de los asesinos en serie y la segunda desmarcándose de la fórmula.

La puedes ver en HBO

‘Vis a Vis’

Lo que empezó como una especie de variante española de ‘Orange is the New Black’ tardó bien poco en demostrar que era mucho más que eso. Un notable thriller trufado de grandes personajes capaz de darnos episodios para el recuerdo como el que se centra en un motín en la cárcel Cruz del Sur. Por no hablar de personajes inolvidables como el de Zulema y de su falta de miedo en ir quemando trama y eliminando personajes cuando sea necesario.

La puedes ver en Netflix, Movistar y Amazon