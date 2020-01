Que la frase “la realidad supera la ficción” suene manida y esté de lo más sobada, no está reñido con que sus cinco palabras atesoren una verdad difícilmente discutible; Y esto es algo que queda sobradamente demostrado al fijarnos en un género como el documental, capaz de ofrecer alguno de los relatos más intensos a los que nos podamos enfrentar posando su mirada sobre el mundo que nos rodea.

Como la no ficción es un terreno siempre reivindicable y que, tristemente, pasa algo inadvertido frente a otro tipo de producciones, hemos decidido confeccionar esta lista en la que he seleccionado las que, bajo mi punto de vista, son las 27 mejores películas documentales de todos los tiempos.

‘Titicut Follies’ (1967)

Dirección: Frederick Wiseman

Este debut en la dirección de Frederick Wiseman, documentalista asociado —aunque él deteste el término— al género del direct cinema es, probablemente, uno de los documentales más duros a los que podamos enfrentarnos. Un desasosegante y asfixiante retrato en blanco y negro de los abusos sufridos por los pacientes de una institución mental a mediados de los sesenta, parco en palabras, y que se sirve únicamente de su impacto visual para obligarnos a mantener la mirada clavada en la pantalla, la mayor parte del tiempo, en contra de nuestra propia voluntad. Fácilmente, mi documental favorito.

‘Capturing the Friedmans’ (2003)

Dirección: Andrew Jarecki

Siguiendo con la estela de piezas documentales de difícil digestión encontramos a la nominada al Oscar en el año 2003 ‘Capturing the Friedmans’; una obra clave dentro del documental criminal que explora los límites de la verdad, los claroscuros de la justicia y la destrucción de una familia a través de un tema tan delicado como es la pederastia. Una pieza excepcional que se arraiga en la memoria del espectador y pone a prueba su código ético y moral sin demasiado esfuerzo.

‘Líbranos del mal (Deliver Us From Evil)’ (2006)

Dirección: Amy Berg

Pocas veces un documental ha conseguido destrozarme los nervios y revolverme el estómago como lo ha hecho esta joya que le sirvió a Amy Berg una nominación al Óscar en 2006. Una auténtica pesadilla que bien podría haber sido extraída del más horrendo filme de terror en la que se narra la historia del padre Oliver O’Grady —que violó a decenas de niños durante dos décadas— y el modo en que la Iglesia Católica logró encubrir sus crímenes. Demoledor y filmado con una frialdad que hiela la sangre.

‘Bowling for Columbine’ (2002)

Dirección: Michael Moore

Después de algo más de una década en activo Michael Moore dio el salto definitivo a la palestra como el documentalista de corte político más incendiario con una ‘Bowling for Columbine’ que se alzó con el Óscar gracias a su fantástico poder reivindicativo, a una agilidad narrativa impepinable y a un sentido del humor, corrosivo a más no poder, necesario para tratar con la mayor ligereza posible un tema tan delicado como el control de armas en EE.UU. Todo un punto de referencia dentro del documental moderno.

‘I Am not Your Negro’ (2016)

Dirección: Raoul Peck

Sin abandonar el documental más reivindicación, pasamos del aún hoy vigente problema armamentístico norteamericano a este excepcional ensayo sobre la historia del movimiento afroamericano en Estados Unidos, la actualidad del mismo y una problemática racial que continúa tristemente vigente. La intensa narración de Samuel L. Jackson y una realización y montaje excepcionales terminan de dar forma a uno de los mejores ejercicios que hayamos ver en esta década a punto de terminar.

‘The Square’ (‘Al Midan’, 2013)

Dirección: Jehane Noujaim

Periodismo en estado puro. Así podríamos calificar a una ‘The Square’ que cosechó un buen número de premios y nominaciones en la temporada 2013 gracias a su crónica de la convulsa revolución política en el Egipto de principios de década. Un ejercicio cuyas indiscutibles cualidades formales y narrativas son sepultadas por su valor documental y por la forma en la hace partícipe al espectador del irrespirable clima social del momento.

‘The Act of Killing’ (2012)

Dirección: Joshua Oppenheimer, Christine Cynn

Si nos centramos en términos de relevancia y trascendencia, puede que ‘The Act of Killing’ sea el documental más memorable de la década —y, no nos engañemos, en términos estrictamente cinematográficos ocurre exactamente los mismo—. La obra cumbre de Joshua Oppenheimer ha sido alabada, por méritos propios, por titanes del medio como Werner Herzog o Errol Morris; y es que su mirada al genocidio cometido por los escuadrones de la muerte indonesios es única, impactante, sobrecogedora y nunca vista. Cine en estado puro que no entiende de géneros ni separaciones entre ficción y realidad.

‘Grizzly Man’ (2005)

Dirección: Werner Herzog

Hablando de Werner Herzog, hay que reconocer que el Alemán posee grandísimas obras en su filmografía, tanto en la ficción como en el documental —disciplina que nos ocupa—, pero de entre todas sus piezas remarcables, debo elegir por gustos personales una ‘Grizzly Man’ que pone frente a frente los puntos de vista sobre la vida de su protagonista y su realizador; todo ello para dar forma a una reflexión que va mucho más allá del morbo de su premisa. Una obra maestra.

‘The Thin Blue Line’ (1988)

Dirección: Errol Morris

Errol Morris, otro de los grandes maestros del documental contemporáneo, marcó un antes y un después en el género gracias a su impecable ‘The Thin Blue Line’: un largometraje que logró reabrir el caso judicial que analiza y que sentó precedente a nivel formal en el “true crime” con su utilización de reconstrucciones, material gráfico y montaje. Tan apasionante a nivel cinematográfico como en lo que respecta a su abrumadora historia.

‘Shoah’ (1985)

Dirección: Claude Lanzmann

Puede que la tarea de ponerse frente a las casi diez horas que dura ‘Shoah’ no sea en absoluto sencilla y, tal vez, su narrativa, que prescinde de cualquier tipo de recreación o material de archivo, no sea la más benévola con el espectador. De lo que no hay duda es que esta durísima maravilla de Claude Lanzmann es el mejor documento sobre los horrores que vivieron aquellos que sufrieron el Holocausto en sus propias carnes que podemos encontrar. Un imprescindible recuerdo a viva voz del lado más oscuro de la raza humana.

‘El triunfo de la voluntad’ (‘Triumph des Willens’, 1935)

Dirección: Leni Riefenstahl

Por norma general, resulta harto complicado separar el contenido y mensaje de una obra de su calidad cinematográfica; especialmente cuando se trata del género documental y se gira en torno a temas tan espinosos como ‘El triunfo de la voluntad’. No negaré que es difícil recomendar esta impecable, gloriosa y terrorífica pieza de propaganda nacionalsocialista firmada por la sublime Leni Riefenstahl, pero haciendo justicia a sus cualidades cinematográficas, hay que reconocer que es un auténtico prodigio.

‘Campos de concentración nazis’ (‘Nazi Concentration Camps’, 1945)

[embedded content]

Dirección: George Stevens

Sin abandonar el marco de la II Guerra Mundial, es de justicia detenerse en esta recopilación de 60 minutos en la que George Stevens, director de ‘Raíces profundas’ y ‘Gigante’, recogió los horrores de los campos de concentración nazis durante su paso por la U.S. Army Signal Corps al mando del General Eisenhower. Un documento sin estructura narrativa, utilizado como prueba en los juicios de Núremberg que nos recuerda el poder del celuloide como herramienta para dar un testimonio perenne del mundo que nos rodea.

‘The Cove’ (2009)

Dirección: Louie Psihoyos

La ganadora del Óscar al mejor documental en el año 2009 es uno de los peores filmes a los que puede enfrentarse un amante de los animales. Pivotando sobre la matanza masiva de delfines en Japón, ‘The Cove’ oscila entre la no ficción y el thriller más asfixiante mientras da una clase magistral sobre cómo remover conciencias e impactar a los espectadores con un repertorio de imágenes tan duras como reveladoras. Esencial.

‘When We Were Kings: Cuando éramos reyes’ (1996)

Dirección: Leon Gast

Siempre defenderé el boxeo como el deporte más “cinematográfico” que se haya concebido jamás —no hay más que echar un vistazo a las decenas de clásicos del drama deportivo que lo demuestran—. Pero más allá de la ficción, tenemos este espléndido documental en el que se recoge lo acontecido durante el considerado como el mayor evento deportivo del siglo XX: un ‘The Rumble in the Jungle’ que enfrentó a Muhammad Ali y George Foreman, y que trascendió al cuadrilátero para elevarse como un acontecimiento social, político y cultural que quedó perfectamente capturado a través de la mirada de Leon Gast.

‘Murderball’ (2005)

Dirección: Henry Alex Rubin, Dana Adam Shapiro

No abandonamos el mundo del deporte, pero sí damos una vuelta de 180º respecto a lo visto en la anterior entrada de la lista; porque si algún adjetivo no encaja con ‘Murderball’, ese es “convencional”. Esta nominada al Óscar sobre jugadores de rugby cuadrapléjicos es una auténtica salvajada que te atrae con lo único de la disciplina sobre la que gira, y que te obliga a quedarte con la mandíbula desencajada gracias a las extremas personalidades de sus protagonistas.

‘Hoop Dreams’ (1994)

Dirección: Steve James

Una de las mayores virtudes del documental es el modo en que, a pesar de centrarse en un tema o individuo puntual, logra capturar la esencia de la época o del contexto que les rodea. Buena muestra de ello es una ‘Hoop Dreams’ que, a través de su dúo de protagonistas, aspirantes a tocar el cielo del baloncesto en la NBA a través de su carrera en la liga universitaria, hace una dura radiografía del día a día en la Norteamérica de los noventa.

‘Man on Wire’ (2008)

Dirección: James Marsh

En una nueva muestra de ruptura entre géneros, James Masrh se alzó con el Óscar al mejor documental con una ‘Man on Wire’ que bien podría calificarse como uno de los mejores thrillers de la primera década del siglo XXI. Tomando como base la peripecia artística del funambulista Philippe Petit —que caminó sobre un cable entre las Torres Gemelas—, la cinta encuentra su mayor virtud en el retrato, casi catártico, de su protagonista, y en su amargo poso post-11S.

‘A 20 pasos de la fama’ (’20 Feet From Stardom’, 2013)

Dirección: Morgan Neville

Siempre han estado ahí, pero rara vez han obtenido la atención que merecen, al ser eclipsadas por las grandes estrellas sobre las que se han posado los haces de luz de los focos. Hablamos de las coristas, gigantescas voces que han acompañado a los más grandes y enriquecido sus creaciones, y que con ‘A 20 pasos de la fama’ asaltan el escenario para dejarte boquiabierto. Si amas la música, este es tu documental.

‘Las Hurdes (Tierra sin pan)’ (1933)

Dirección: Luis Buñuel

A pesar de las durísimas críticas vertidas hacia esta obra, algo debió hacer bien Luis Buñuel para que este pequeño mediometraje continúe tan vigente casi ocho décadas después de su estreno. Censurado tanto por la República como durante el Franquismo, tildado de propagandístico y reprobado por sus escenas manipuladas y su retorcida mirada a la realidad, ‘Las Hurdes’ continúa siendo uno de los grandes hitos de la cinematografía española y una muestra más del genio de su creador. Para bien, o para mal.

‘Queridísimos verdugos’ (1977)

Dirección: Basilio Martín Patino

Basilio Martín Patino firmó en 1977 el que, probablemente, sea mi documental español predilecto. Un escalofriante ‘Queridísimos verdugos’ que es mucho más que el espeluznante retrato de las tres manos ejecutoras del régimen franquista sobre las que versa el largometraje; es la radiografía de una España espeluznante, es un alegato contra la pena de muerte, es un documento imprescindible para entender el país en que vivimos, al que el paso del tiempo ha dado una perspectiva que le ha hecho ganar enteros. Una auténtica joya.

‘El desencanto’ (1976)

Dirección: Jaime Chávarri

Si Martín Patino escudriñó los entresijos del régimen franquista a través de tres verdugos, Jaime Chávarri hizo lo propio tomando como base un elemento tan sagrado y, a la vez, tan maldito, como lo es la familia. ‘El desencanto’ brinda una brillante hora y media tan incómoda como trascendente en la que, a través de frases lapidarias, y de una suerte de sentido del humor negruzco como el azabache, se presenta el ocaso familiar como reflejo de la decadencia de una España, como bien reza el título del filme, desencantada.

‘Life Itself’ (2014)

Dirección: Steve James

Como buen juntaletras sobre cine, una de las grandes personalidades —puede que la más grande— del gremio a la que tener en un pedestal y como punto de referencia es Roger Ebert, por lo que este documental biográfico es absolutamente imprescindible. Como buen amante del séptimo arte, ‘Life Itself’ se muestra esencial por su repaso al medio a través de la mirada de un titán de la crítica cinematográfica y por la infinidad de guiños y chascarrillos que hacen de su visionado una experiencia deliciosa. Cine en estado puro.

‘Corazones en Tinieblas’ (‘Hearts of Darkness’, 1991)

Dirección: Fax Bahr, George Hickenlooper, Eleanor Coppola

Documentales sobre cine hay muchos, pero largometrajes de la talla de ‘Apocalypse Now’ se cuentan con los dedos de las mano. Es por eso que ‘Corazones en Tinieblas’ se alce como un documento único que captura el caos y la tremenda problemática que reinó sobre la producción de la catedral del cine bélico orquestada por Francis Ford Coppola. Si sumamos que este documental cuenta con material inédito rodado en 16mm por Eleonor Coppola, su presencia en esta lista está más que justificada.

‘Jodorowsky’s Dune’ (2013)

Dirección: Frank Pavich

En 1975, Dan O’Bannon, Moebius y H.R. Giger, capitaneados por Alejandro Jodorowsky comenzaron a trabajar en una ambiciosa adaptación a la gran pantalla del clásico de la ciencia ficción “Dune”, de Frank Herbert. Como todos sabemos, el proyecto terminó cayendo en saco roto, pero eso no quiere decir que el trabajo volcado por estos cuatro genios no diese fruto a algo apasionante que recoge este maravilloso documental rebosante de pasión, talento y amor por el cine.

‘Best Worst Movie’ (2009)

Dirección: Michael Stephenson

Una “Cara B” tanto de ‘Corazones en tinieblas’ como de ‘Jodorowsky’s Dune’ es esta delirante genialidad titulada ‘Best Worst Movie’, que en una divertidísima hora y media relata el proceso de gestación de una ‘Troll 2’ que ha trascendido como una de las mejores peores películas de la historia. Cinefilia, pasión por el medio y una comicidad envidiable se unen en un documental que puede no rebosar calidad, pero que se muestra como un indispensable para los amantes del séptimo arte, independientemente de la calidad de este.

‘Koyaanisqatsi’ (1982)

Dirección: Godfrey Reggio

Entre el cine documental, el cine experimental y el videoarte encontramos a ‘Koyaanisqatsi’, primera parte de la trilogía de Godfrey Reggio que culminaría con ‘Powaqqatsi’ y ‘Naqoyqatsi’, en la que, utilizando únicamente unas poderosas imágenes y una banda sonora absolutamente maravillosa de Philip Glass, confronta la sociedad moderna e industrializada con la naturaleza. Una hora y media hipnótica y trascendente con la que dejarse llevar.

‘Nanuk, el esquimal’ (Nanook of the North, 1922)

Dirección: Robert J. Flaherty

No podría concluir esta lista sin hacer mención al filme que vio nacer al género documental tal y como lo conocemos hoy en día. Una ‘Nanuk, el esquimal’ que no sólo merece ser ensalzada por su condición de pionera y de documento antropológico impagable, sino también por sus propios méritos cinematográficos.

Estas han sido las 27 películas que considero como los mejores documentales de todos los tiempos. Como siempre en este tipo de listas, hay lugar al debate, así que vamos a trasladarlo a la sección de comentarios: ¿qué películas excluiríais? ¿Echáis de menos alguna otra? No dejéis de contárnoslo.