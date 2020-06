Con nuestro repaso a las mejores películas ambientadas en una única localización ya quedó claro que no se necesitan grandes despliegues logísticos ni decenas de localizaciones para dar forma a largometrajes memorables; una máxima que se aplica de igual modo cuando abandonamos el factor espacial y nos centramos sobre el temporal.

En tan sólo 24 horas —en la ficción— o, incluso, menos, pueden narrarse historias apasionantes, y en esta lista os traigo 26 ejemplos de cintas modélicas, de todos los géneros, estilos y épocas, que se ajustan a esta premisa.

‘Jungla de cristal’ (‘Die Hard’, 1988)

Dirección: John McTiernan

Reparto: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman, Alexander Godunov, Paul Gleason, Reginald Veljohnson

Qué os voy a contar que no sepáis de esta joya indiscutible del cine de acción de los años 80 que, por mucho debate que haya, para un servidor siempre será la película navideña por antonomasia —lo siento por Capra y su ‘Qué bello es vivir’—. Un 24 de diciembre aderezado con violencia a espuertas, un héroe y un villano para enmarcar, y un Nakatomi Plaza al que regresar una y otra vez para pasar un rato inmejorable.

Crítica en Espinof: John McTiernan: ‘Jungla de cristal’

‘Collateral’ (2004)

Dirección: Michael Mann

Reparto: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Javier Bardem

No es disparatado afirmar que ‘Collateral’ es una de las mejores y más relevantes películas de principios de siglo. Una virguería en múltiples aspectos que, además de una forma revolucionaria —magistral la combinación de digital y analógico— y unas interpretaciones sensacionales, nos ofrece una narrativa electrizante condensada en una sórdida noche en la ciudad de Los Angeles.

Crítica de Espinof: Añorando estrenos: ‘Collateral’ de Michael Mann

‘Training Day (Día de entrenamiento)’ (‘Training Day, 2001)

Dirección: Antoine Fuqua

Reparto: Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott Glenn, Tom Berenger, Harris Yulin, Raymond J. Barry

Ethan Hawke y Denzel Washington están soberbios y la dirección de Antoine Fuqua es precisa como un reloj suizo y retrata Los Angeles con una personalidad envidiable, pero lo que de verdad convierte a ‘Día de entrenamiento’ en la gran película que es, es un magnifico libreto firmado por David Ayer que contiene todos los lugares comunes de su trabajo como guionista y que culmina en un tercer acto para el recuerdo.

Crítica en Espinof: ‘Training Day: Día de entrenamiento’

‘Un día de furia’ (‘Falling Down’, 1993)

Dirección: Joel Schumacher

Reparto: Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey, Rachel Ticotin, Lois Smith, Tuesday Weld

‘Un día de furia’ puede parecer una película hija de su tiempo y de su contexto sociopolítico y espacial, pero con el paso de los años, el rabioso entretenimiento de Joel Schumacher —a mis ojos, es su mejor película— continúa teniendo una trascendencia que la convierte en una pieza atemporal. Y es que en el fondo, todos llevamos un pequeño D-Fens dentro esperando salir desesperadamente.

Crítica en Espinof: 25 años de ‘Un día de furia’: la mejor película para sobrevivir a los lunes

‘1997: Rescate en Nueva York’ (‘Escape from New York’, 1981)

Dirección: John Carpenter

Reparto: Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Season Hubley, Isaac Hayes

Podría haber seleccionado maravillas como ‘La noche de Halloween’ o ‘Asalto a la comisaría del distrito 13’ para dar cabida a la obra del master of horror John Carpenter en esta lista, pero, finalmente, me he decantado por esta deliciosa macarrada. El motivo no es su espíritu pulp o el estar protagonizada por un auténtico icono del séptimo arte, sino su uso ejemplar del tiempo y la urgencia para mantener el vilo al respetable.

Crítica en Espinof: John Carpenter: ‘1997: Rescate en Nueva York’, grandísimo cine de aventuras

‘Alien, el octavo pasajero’ (‘Alien’, 1979)

Dirección: Ridley Scott

Reparto: Sigourney Weaver, John Hurt, Yaphet Kotto, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton

Con su segundo trabajo para la gran pantalla tras la notable ‘Los duelistas’, Ridley Scott creó, además de un largometraje excepcional, un hito del cine de terror. Dejando a un lado su evolución a lo largo de la franquicia, ‘Alien, el octavo pasajero’, es una exploración de los terrores más inconscientes del espectador que continúa poniendo los pelos de punta más de 40 años después de su estreno.

Crítica en Espinof: Ridley Scott: ‘Alien, el octavo pasajero’, la obra maestra

‘La habitación del pánico’ (‘Panic Room’, 2002)

Dirección: David Fincher

Reparto: Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker, Dwight Yoakam, Jared Leto, Patrick Bauchau

Si hablamos de maestros, David Fincher no puede faltar en la conversación. Puede que el tratamiento que da a la cámara y su movimiento sea uno de los más relevantes y de los últimos tiempos, lo cual queda perfectamente reflejado en su aproximación al home invasion con ‘La habitación del pánico’; un ejercicio de estilo asfixiante que extrae oro del espacio y del tiempo en el que se desarrolla su narrativa.

Crítica en Espinof: David Fincher: ‘La habitación del pánico’

‘Clerks’ (1994)

Dirección: Kevin Smith

Reparto: Brian O’Halloran, Jeff Anderson, Marilyn Ghigliotti, Lisa Spoonauer, Jason Mewes, Kevin Smith

No importa cuántas veces vea ‘Clerks’; siempre acabo extrayendo una nueva lección vital de las mundanas desventuras de Dante y Randall, atrapados en sus trabajos de mierda en una realidad de mierda. A medio camino entre el retrato generacional y la comedia indie por antonomasia, este inesperado triunfo desarrollado en un día continúa siendo uno de mis largometrajes de cabecera.

‘El proceso’ (‘The Trial (Le Procès)’, 1962)

Dirección: Orson Welles

Reparto: Anthony Perkins, Romy Schneider, Jeanne Moreau, Orson Welles, Elsa Martinelli, Akim Tamiroff

Pocas veces una adaptación de una novela ha logrado capturar el espíritu del material original como esta traslación del papel a la pantalla de ‘El proceso’ de Franz Kafka. Además de contar con un Anthony Perkins impecable, este largometraje supone, probablemente, el mayor y más arriesgado logro técnico y visual de la carrera de Orson Welles.

‘Doce hombres sin piedad’ (’12 Angry Men’, 1957)

Dirección: Sidney Lumet

Reparto: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Jack Warden, E.G. Marshall, Martin Balsam, Ed Begley

No es la primera vez que el impresionante debut de Sidney Lumet aparece en una de mis listas, y es que ‘Doce hombres sin piedad’ es uno de esos pocos largometrajes que pueden etiquetarse como “obra maestra” sin dudarlo un instante. Un sólo espacio, un sólo día, un guión Reginald Rose impresionante y una dirección —tanto de actores como de cámara— que magnifica la gran intensidad de cada uno de los pasajes de la obra.

Crítica en Espinof: ’12 hombres sin piedad’, juicios y prejuicios

‘Tarde de perros’ (‘Dog Day Afternoon’, 1975)

Dirección: Sidney Lumet

Reparto: Al Pacino, John Cazale, Charles Durning, Carol Kane, Chris Sarandon, Sully Boyar, Penelope Allen

Sidney Lumet hace doblete en esta selección gracias a esta fantástica cinta, basada en hechos reales, en la que Al Pacino y John Cazale mantienen un duelo interpretativo que lleva en volandas el relato. Con una puesta en escena calculada y efectiva y un libreto de Frank Pierson que ganó el Óscar al mejor guión original, ‘Un día de perros’ es una experiencia cinematográfica imprescindible.

‘Solo ante el peligro’ (‘High Noon’, 1952)

Dirección: Fred Zinnemann

Reparto: Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas Mitchell, Lloyd Bridges, Katy Jurado, Lee Van Cleef

Ganadora de cuatro Óscar, entre los que se incluyen el de mejor montaje y el de mejor actor principal, dirigido a Gary Cooper, ‘Solo ante el peligro’ es uno de los grandes westerns de todos los tiempos. Un hito del prolífico género que, además de funcionar plenamente como historia “de vaqueros” arquetípica, encierra entre sus fotogramas una dura e inteligente crítica a la realidad sociopolítica norteamericana de la época y al McCarthismo.

Crítica en Espinof: ‘Solo ante el peligro’, emblemático western psicológico

‘American Graffiti’ (1973)

Dirección: George Lucas

Reparto: Richard Dreyfuss, Ron Howard, Charles Martin Smith, Paul Le Mat, Candy Clark, Mackenzie Phillips

Antes de reafirmarse como uno de los grandes popes de Hollywood gracias a la revolucionaroa ‘La guerra de las galaxias’, George Lucas dirigió esta “dramedia” ambientada en la última noche del verano del 62 que amasó cinco nominaciones al Óscar —incluyendo a la mejor película, guión y dirección—. Un logro gigantesco, y bien merecido, para un realizador con sólo un largometraje a sus espaldas en aquél momento.

‘¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú’ (‘Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964)

Dirección: Stanley Kubrick

Reparto: Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, James Earl Jones, Keenan Wynn, Slim Pickens

La filmografía de Stanley Kubrick se cuenta por triunfos. El neoyorquino te rodaba con igual perfección una space opera, un thriller psicosexual o una película de terror puro; por eso no sorprende que su incursión en la comedia con una salvaje y demencial sátira sobre la Guerra Fría que elevar a los cielos del séptimo arte. Lo de Peter Sellers es de otro mundo.

Crítica en Espinof: Stanley Kubrick: ‘¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú’

‘Magnolia’ (1999)

Dirección: Paul Thomas Anderson

Reparto: Tom Cruise, John C. Reilly, Philip Baker Hall, William H. Macy, Jeremy Blackman, Melora Walters

De nuevo, un día en Los Angeles se convierte en el marco perfecto para ambientar una de las grandes cintas de fin de siglo y uno de los títulos más celebrados del siempre acertado Paul Thomas Anderson. Además de estar rodada con un genio indiscutible —acorde a su máximo responsable—, esta brillante cinta de tramas paralelas de más de tres horas cuenta con un reparto sencillamente descomunal.

Crítica en Espinof: ‘Magnolia’, obra capital del cine contemporáneo

‘Antes del amanecer’ (‘Before Sunrise’, 1995)

Dirección: Richard Linklater

Reparto: Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert, Hanno Pöschl, Erni Mangold, Haymon Maria Buttinger

Recuerdo quedarme completamente enamorado de la Céline de Julie Delpy la primera vez que vi esta maravilla dirigida por Richard Linklater; y es que esta fugaz historia de amor, casi de andar por casa, es una de esas pocas películas que ver abrazado a un cojín sin vergüenza alguna. Su pareja protagonista, sus geniales diálogos y el peso que tiene la improvisación en el conjunto la convierten en un título que reivindicar una y otra vez —de sus secuelas ya, ni hablamos—.

Crítica en Espinof: ‘Antes del amanecer’, el comienzo de Jesse y Céline

‘Pelham 1.2.3.’ (‘The Taking Of Pelham One Two Three’, 1974)

Dirección: Joseph Sargent

Reparto: Walter Matthau, Robert Shaw, Martin Balsam, Hector Elizondo, Tony Roberts, James Broderick

Es complicado no recomendar encarecidamente uno de los mejores thrillers con la más pura esencia del género norteamericano de los años setenta. Sobre todo cuando se ambienta en el cautivador metro de la ciudad de Nueva York, cuando tiene detrás a un artesano como Joseph Sargent y cuando enfrenta en pantalla a dos titanes como Walter Matthau y Robert Shaw. Genialidad.

‘Funny Games’ (1997)

Dirección: Michael Haneke

Reparto: Susanne Lothar, Ulrich Mühe, Arno Frisch, Frank Giering, Stefan Clapczynski, Doris Kunstmann

La fórmula de explorar el subgénero del asalto doméstico bajo el prisma de un autor tan particular como Micahel Haneke sólo podría dar como resultado una bomba de relojería del calado de ‘Funny Games’. Poco menos de dos horas asfixiantes, salvajes, y aterradoras que parecen tener el único propósito de abofetearte una y otra vez mientras, entre escenas repulsivas, vela un estudio sobre la violencia y su naturaleza de lo más inteligente. Brillante.

Crítica en Espinof: ‘Funny Games’, nada divertida

‘Rashomon’ (‘Rashômon’, 1950)

Dirección: Akira Kurosawa

Reparto: Toshirô Mifune, Machiko Kyô, Masayuki Mori, Takashi Shimura, Minoru Chiaki, Kichijirô Ueda

Más que un largometraje en sí, ‘Rashomon’ es una clase magistral sobre el poder del montaje y la narrativa cinematográfica. Un estudio magistral sobre el poder del punto de vista en el medio y sobre el significado de la verdad y la mentira que, además, está envuelto con una factura técnica y una forma exquisitas. Obra maestra indiscutible.

En Espinof: ‘Rashomon’: cómo la obra maestra de Akira Kurosawa cambió la crítica para siempre

‘El mundo está loco, loco, loco, loco’ (‘It’s a Mad Mad Mad Mad World’, 1963)

Dirección: Stanley Kramer

Reparto: Spencer Tracy, Milton Berle, Sid Caesar, Jonathan Winters, Ethel Meman, Mickey Rooney

Spencer Tracy, Mickey Roonie, Peter Falk, Buster Keaton… si el reparto de ‘El mundo está loco, loco, loco’ ya es para babear, esperad a subiros a este delirante vehículo conducido por Stanley Kramer en el que la mejor comedia y el cine de aventuras se abrazan con la road movie para dar forma a un clásico indiscutible. Diversión en estado puro.

‘Cleo de 5 a 7’ (‘Cleo from 5 to 7’, 1962)

Dirección: Agnès Varda

Reparto: Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, Dorothée Blanck, Michel Legrand, Dominique Davray, José Luis de Vilallonga

La obra maestra de la cineasta gala Agnès Varda, y uno de los títulos más relevantes y trascendentes del movimiento cinematográfico conocido como Nouvelle vague, nacido a finales de los años 50, es un estudio de personaje en el que sus ya de por sí fascinantes narrativa y protagonista son eclipsados por una forma y un estilo dignos de estudio.

‘La soga’ (‘Rope’, 1948)

Dirección: Alfred Hitchcock

Reparto: James Stewart, John Dall, Farley Granger, Cedric Hardwicke, Joan Chandler, Douglas Dick

El maestro del suspense Alfred Hitchcock dio una nueva lección cinematográfica con la que, irónicamente, puede que sea su cinta más teatral. Articulada bajo la forma de un revolucionario falso plano secuencia, ‘La soga’ vuelve a reunir todos los ingredientes que convirtieron al autor británico en un icono del séptimo arte, incluyendo unas intriga gestionada a la perfección y un James Stewart tan grande como de costumbre.

Crítica en Espinof: Alfred Hitchcock: ‘La soga’, el plano secuencia

‘Arsénico por compasión’ (‘Arsenic an Old Lace’, 1944)

Dirección: Frank Capra

Reparto: Cary Grant, Priscilla Lane, Peter Lorre, Raymond Massey, Josephine Hull, Jean Adair

Nunca una visita a unas “entrañables ancianitas” fue tan divertida. Basada en la obra de Joseph Kesserling, esta disparatada comedia negra dirigida por Frank Capra es una de mis imprescindibles en lo que respecta al género. A pesar de la teatralidad del conjunto, ‘Arsénico por compasión’ nos brinda dos horas de diálogos agudos, personajes dibujados a la perfección y a un Cary Grant memorable.

Crítica en Espinof: ‘Arsénico por compasión’, cumbre de la comedia

‘Aterriza como puedas’ (‘Airplane!’, 1980)

Dirección: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker

Reparto: Robert Hays, Julie Hagerty, Leslie Nielsen, Lloyd Bridges, Peter Graves, Robert Stack

No importa cuántas veces vea ‘Aterriza como puedas’; hay un alto índice de probabilidades de que acabe con agujetas y con lagrimones en los ojos. Y es que pocas parodias cumplen tan bien su cometido como esta obra maestra del trío Zucker-Abrahams-Zucker; algo normal teniendo a un genio como Leslie Nielsen a bordo del avión más desquiciado del séptimo arte.

Crítica en Espinof: Críticas a la carta | ‘Aterriza como puedas’, de Zucker, Abrahams y Zucker

‘Atrapado en el tiempo’ (‘Groundhog Day’, 1993)

Dirección: Harold Ramis

Reparto: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott, Stephen Tobolowsky, Angela Paton, Rick Overton

Con el paso del tiempo he terminado generando cierta antipatía hacia ‘Atrapado en el tiempo’ —culpa de la horda de fans enfervorecidos—, pero esta se esfuma por completo cada vez que vuelvo a caer en las divertidísimas garras de la odisea temporal de Bill Murray capitaneada por Harold Ramis. Un referente imitado hasta la saciedad, pero nunca igualado.

‘Los amos de la noche’ (‘The Warriors’, 1979)

Dirección: Walter Hill

Reparto: Michael Beck, David Harris, James Remar, Deborah Van Valkenburgh, Thomas G. Waites, Dorsey Wright

Si tuviese que llevarme una película a una isla desierta, sería ‘The Warriors’ de Walter Hill. Una épica urbana en mayúsculas inspirada en la Grecia antigua que extrae oro de la ciudad de Nueva York, rebosa acción y estilo propio fotograma a fotograma, y hace desfilar en pantalla a un surtido de bandas para el recuerdo. Aunque hayáis oído que los Warriors son buenos, no os engañéis. En realidad son los mejores.

Crítica en Espinof: Walter Hill: ‘The Warriors, los amos de la noche’

Estas han sido mis 26 películas seleccionadas como las mejores ambientadas en un sólo día. Por supuesto, la lista está basada en mis preferencias personales, así que ahora os toca a vosotros contarnos cuáles son vuestras favoritas.