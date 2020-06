Estamos en junio y el año ya nos ha dado más de doscientas cincuenta series entre nuevas temporadas y novedades. Y, como siempre, hemos tenido de todo: series mediocres, otras directamente malas y algunas que son muy destacables. Por eso, hoy en Espinof hemos seleccionado las que son las 19 mejores series estrenadas en España que nos ha dado 2020 hasta el momento.

‘La conjura contra América’

Sé que se ha estrenado hace nada, pero ya os aseguro que para mí se ha ido a todo lo alto de las ficciones de este año. Claro, que teniendo en cuenta que tenemos un nuevo binomio David Simon/HBO no es nada de extrañar. Una notable producción contando una ucronía familiar de seis episodios que es increíblemente sólida y relevante.

‘Crimen y desaparición en Atlanta’

Del primer plano al último, este documental de seis partes es un absorbente y completo relato de los asesinatos de niños y jóvenes afroamericanos que sacudieron la sociedad de la ciudad sureña de Estados Unidos hace unos cuarenta años. Una magnífica radiografía sobre la ciudad, la criminalidad y la tensión racial existente.

‘Devs’

Alex Garland en su forma más pura (y quizá accesible) es lo que tenemos en la primera miniserie de su autoría. A lo largo de ocho episodios nos propone una hipnótica mezcla de filosofía y ciencia ficción a través de la historia de una chica, la misteriosa desaparición de su novio y un secretísimo proyecto que podría cambiar para siempre a la humanidad.

‘Drácula’

Ya nos olíamos cuando se anunció el proyecto que este cambio de aires podría ser lo que necesitaban Mark Gatiss y Steven Moffat para recuperar su genio. Y lo hacen con esta nueva versión del Drácula de Stoker. Una adaptación brillante, gore, algo libre pero muy fiel al clásico de la literatura.

‘Evil’

Sinceramente, mucho se tenían que haber torcido las cosas como para que lo nuevo de Robert y Michelle King (‘The Good Wife‘, ‘The Good Fight‘) no entrase directamente en un top de lo mejor del año. En esta ocasión nos encontramos con una serie de casos sobrenaturales con personajes realmente diabólicos. La mejor baza es esa ambigüedad en la que se mueven, convirtiendo cada caso en algo aún más espeluznante.

‘The Imagineering Story’

Fascinante documental en el que nos sumergimos en las entrañas de los parques de Disney, desde el Disneyland original hasta los cruceros pasando por la ciudad del futuro de Disney World. Una mirada a los logros y errores de los imagineering que logra transmitir la magia que se intenta plasmar en transmite el cómo se

‘La línea invisible’

Está siendo un año en el que Movistar+ está encadenadno una serie de seriazas bastante interesantes. En esta ocasión, ‘La línea invisible’ y la historia de cómo la banda terrorista ETA realizó su primer asesinato contada por Mariano Barroso en un asombroso retrato y una de las mejores series que han salido de la plataforma.

‘The Mandalorian’

Con la llegada de Disney+ a España ya podemos meter ‘The Mandalorian’ en la lista de lo mejor del año. Un fantástico western al más puro estilo Star Wars que sigue las aventuras (y el origen) de uno de estos mandalorianos (Pedro Pascal). Una de esas series imperdibles para los fans de la saga de Lucas.

‘McMillion$’

Quizá tenga mis más y mis menos con la forma de narrar, pero HBO ha inaugurado el año a lo grande con uno de esos documentales que si fuesen ficción nos costaría creernoslo. La estafa del Monopoly de McDonalds tiene un elemento coeniano fascinante, personajes pintorescos pero una profunda tragedia personal y económica.

‘Mrs. America’

A pesar de que tuve mis más y mis menos con ella al principio, el relato de ‘Mrs. America’ me fue ganando gracias al espectacular reparto. Una crónica de la lucha por la aporbación de la ERA en la Estados Unidos de los setenta con Cate Blanchett, Margo Martindale, Sarah Paulson, Rose Byrne, Uzo Aduba, Tracey Ullman, Elizabeth Banks...

‘Mythic Quest: Banquete de cuervos’

Es curioso cómo ha pesar de que apenas están recibiendo mucha atención, las series de Apple TV+ son, como poco, bastante sólidas. Pero hete aquí que la primera gran sorpresa del año se la ha llevado la desternillante comedia gamer creada por los responsables de ‘It’s Always Sunny in Philadelphia’. Una serie que, además, alberga uno de los capítulos del año.

‘The New Pope’

Paolo Sorrentino nos la ha vuelto a colar. Y en el buen sentido, claro. Podríamos estar debatiendo si su mirada al Vaticano más pecador (y depravado) o su especulación sobre lo que pasa “entre bambalinas” pero hay que reconocerle que su narrativa y su manejo de la historia y el estilo es delicioso.

‘El Palmar de Troya’

Israel del Santo firma un documental de estos que te agarra fuerte y no te suelta hasta que lo devoras por completo… por lo que haber estado esperando semana a semana al nuevo episodio ha sido difícil en mi caso. Una mirada al nacimiento y vida de la secta sevillana con un trabajo de documental y archivo visual bastante completo.

‘Primal’

La verdad es que apenas tengo palabras para la maravilla animada que el maestro Tartovsky nos ha regalado. ‘Primal’ es épica prehistórica, es brutal, es emocionante y potencia al máximo todos los elementos narrativos para que apenas notes que no hay ni una sola línea de diálogo.

‘Swamp Thing’

Con peor suerte de lo que nos hubiera gustado, la propuesta de horror basada en el personaje creado por Len Wein e inmortalizado por Alan Moore hace algo muy difícil: abrazar esa etapa de eco terror y deconstrucción que es el material de partida y lograr que empaticemos con la historia de esta Cosa del Pantano en una considerable joya.

‘El último baile’

Monumental documental sobre Michael Jordan y la mejor generación de los Chicago Bulls, que llevó a la NBA a un nuevo nivel. Si bien el estar producida por el propio Jordan hace que pase un poco por encima de ciertas cosas, en este sentido es bastante honesto sobre los defectos del jugador. Un documental absolutamente fascinante.

‘Unorthodox’

Pocas series están dejando el poso (o por lo menos al que esto escribe) que la crónica en la que que vemos a una oven judía jasídica renunciar a sus raíces y su comunidad para buscar una nueva vida en el extranjero. Una miniserie intensa, emocional y que logra jugar con los ingredientes de la historia real en la que se basa.

‘Vamos Juan’

El regreso de Juan Carrasco (Javier Cámara) en serie secuela (o temporada 2) de ‘Vota Juan’ no solo ha estado a la altura sino que ha superado a su predecesora con las nuevas peripecias políticas del ahora exministro. Además, esta temporada incluye uno de los episodios del año.

‘ZeroZeroZero’

Basada en el libro de Roberto Saviano (‘Gomorra‘), Amazon nos ha sorprendido con esta espectacular serie que nos ha llevado por donde ha querido mostrando una completa mirada poliédrica y global al mundo del narcotráfico.

Y queda mucho año por delante

Ojo porque todavía quedan muchas series por llegar como ‘Perry Mason’, la adaptación de ‘Memorias de Idhún’, ‘La templanza’, ‘Territorio Lovecraft’, ‘Falcon and Winter Soldier’, ‘Patria’ y muchas más. Hasta aquí nuestra selección, ¿cuáles son vuestras series favoritas de lo que llevamos de 2020?