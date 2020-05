El fin de semana está a la vuelta de la esquina y en Espinof queremos que os sea un poco más fácil desconectar de todo lo relacionado con el coronavirus con una selección de las 17 mejores películas que se pueden ver gratis en abierto estos días en la televisión nacional española.

Antes de meterme con ellas, me gustaría destacar un par de títulos que todavía no he tenido la ocasión de ver y que quizá os apetezca ver. Me refiero a ‘Suburra’, que se puede ver a las 22:10 en La 2 el sábado 16, y ‘La venganza de Ulzana’, la cual se emite el domingo a las 20:30 en Trece.

VIERNES 15 DE MAYO

‘Ocean´s 13’

La entrega final de la franquicia muestra ciertos síntomas de cansancio, pero sigue siendo un buen entretenimiento que se ve beneficiado por la llegada de Al Pacino y Ellen Barkin.

22:05 en La 1

Crítica en Espinof

‘El Padrino II’

Muchos la consideran una de las pocas secuelas mejores que la original, palabras mayores teniendo en cuenta que la primera es una película de la talla de ‘El Padrino’. Yo no creo que llegue a tiempo, pero sí que es una cinta excelente que continúa de forma brillante la historia de la familia Corleone.

22:00 en DMAX (al acabar podréis ver también la primera entrega, ya recomendada la semana pasada y por eso no presente hoy)

Crítica en Espinof

‘8 Apellidos Vascos’

Un bombazo histórico para el cine español que seguro que más de uno odia por todo lo que se habló de ella, pero eso no quita que siga siendo un más que correcto pasatiempo que apuesta por el humor costumbrista para hacer pasar un buen rato al espectador.

23:00 en FDF

Crítica en Espinof

‘Apolo 13’

No soy el mayor de los fans de esta película de Ron Howard, pero justo es destacar que se trata de un preciso drama sobre un acontecimiento clave de la historia de la exploración espacial. Contar con un reparto de tanto nivel ayuda lo suyo.

0:00 en La 1

Crítica en Espinof

SÁBADO 16 DE MAYO

‘El color del dinero’

Una estupenda secuela de ‘El buscavidas’ que no se limita a tratar los mismos temas que la original. Le valió un muy merecido Óscar a Paul Newman, pero el atractivo de esta película de Martin Scorsese vaya mucho más allá de la interpretación de su protagonista.

14:45 en Trece

Crítica en Espinof

‘Oblivion’

Una apreciable película de ciencia-ficción de corte más íntimo de lo habitual en las grandes producciones de Hollywood. Su guion tiene algunas debilidades, sobre todo a medida que avanza el relato, pero propone una serie de reflexiones interesantes y nunca deja de entretener.

15:30 en Cuatro

Crítica en Espinof

‘El diario de Bridget Jones’

Renée Zellweger se convirtió literalmente en el popular personaje creado por Helen Fielding en esta simpática comedia romántica en la que estuvo muy bien acompañada por Colin Firth y Hugh Grant.

16:00 en La 1

‘Jeepers Crepers’

Arranca de forma más que notable planteando un relato de terror sugerente y que te atrapa. Luego se vuelve algo más convencional, pero sigue manteniendo la fuerza.

18:00 en Neox (a continuación se emite también la segunda parte)

‘Snowpiercer: Rompenieves’

Ya la recomendé en su momento, pero ha pasado ya un mes y es un tiempo razonable para volver a hacerlo, sobre todo por coincidir con el lanzamiento de su adaptación televisiva.

23:55 en Paramount

Crítica en Espinof

‘Celda 211’

Un poderoso thriller carcelario apoyado en una extraordinaria interpretación de Luis Tosar. Dirigida con precisión por Daniel Monzón e incluso Alberto Amann funciona bastante acertadamente como contrapeso de Tosar cuando es un actor que no suele entusiasmarme precisamente.

00:10 en Cuatro

Crítica en Espinof

DOMINGO 17 DE MAYO

‘Zipi y Zape y el club de la canica’

Una entretenida aventura para toda la familia que tiene más en común con ciertas películas americanas de los años 80 que con el cómic original de Escobar, pero es que en los tiempos que corren una adaptación muy fiel no tenía demasiado sentido.

15:35 en Neox

Crítica en Espinof

‘Los Croods: Una aventura prehistórica’

Una divertida película de animación en la que se nota que uno de los directores es Chris Sanders, el autor detrás de títulos como ‘Lilo y Stitch’ o ‘Cómo entrenar a tu dragón’. No llega al nivel de estas, pero sí que demuestra una gran pericia para manejar lugares comunes de forma entretenida.

15:40 en Disney Channel

Crítica en Espinof

‘Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio’

Una estimable película de aventuras que debería haber iniciado una saga en la gran pantalla de la que nunca supimos nada más. Quizá le hubiese venido mejor empezar con un relato más introductorio al universo creado por Hergé, pero cuando se suelta, llega a ser impresionante.

22:01 en Paramount Network

Crítica en Espinof

‘Prisioneros’

Un intenso thriller con una potente atmósfera que se apoya en el gran trabajo de su reparto. Sobresalen Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal por tiempo en pantalla, pero ojo también al resto de actores.

22:10 en Antena 3

Crítica en Espinof

‘Infierno de cobardes’

El primer western dirigido por Clint Eastwood, una especie de despedida del hombre sin nombre que interpretó en tres ocasiones a las órdenes de Sergio Leone, con cuyo cine tiene varios puntos en común, aunque ojo también a un toque sobrenatural bastante inhabitual en el género.

22:15 en Trece

Crítica en Espinof

‘La llamada’

El musical de los Javis basado en su muy popular obra de teatro es un soplo de alegría y optimismo que siempre viene bien, pero más en los tiempos que corren.

22:30 en La 2

Crítica en Espinof

‘Asesinato en 8 MM’

Una de las películas más interesantes de Joel Schumacher en la que sumerge a Nicolas Cage en el mundo del snuff cuando tiene que investigar un caso que se complica más de lo previsto. A eso le sumas un inspirado Joaquin Phoenix y un sugerente tratamiento de lo malsano y te queda un título que merece ser reivindicado.

23:40 en La 1