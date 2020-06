Casi tres meses sin ir a cine. Casi tres meses sin estrenos cinematográficos, o al menos, novedades convencionales en salas, debido al coronavirus. Las industrias culturales fueron las primeras en cerrar y serán las últimas en abrir al 100% de su capacidad. Por suerte (o por desgracia), la industria del cine en general y la española en particular, ha tenido que adaptarse y aprovecharse de las nuevas formas de consumo para poder llegar al público.

Como viene siendo costumbre, os traemos una lista de los 11 títulos españoles imprescindibles en lo que va del año. Una lista inusual que de no haber pasado lo que ha pasado, puede que fuera totalmente diferente. O quizá no. Quizá esta lista sea mejor en estas circunstancias porque nos han llegado unas películas a través de las plataformas digitales que nunca nos habrían llegado de otro modo. Pero esa es otra discusión, y no estamos aquí para eso.

‘My Mexican Bretzel’ de Nuria Giménez

Sin duda, la joya de la corona de estos primeros seis meses del año. Estrenada en el marco del Festival Cinema D’Autor de Barcelona, en su edición especial en Filmin. Una de las grandes sorpresas del certamen que terminó alzándose con el Premio del Público y cuyo éxito se apoyó en el boca oreja (más bien el ¿tuit ojo?). La acogida fue tal, que Avalon la estrenará en cines el 6 de noviembre para que podamos disfrutarla en pantalla grande. Y menos mal.

La ópera prima de Nuria Giménez es un documental de “found footage”, en el que se combinan fragmentos de diarios de la misteriosa escritora Vivian Barrett con antiguas películas filmadas en 16 mm entre 1949 y 1968. ¿Tienen relación ese diario de Barrett con las imágenes de un matrimonio de vacaciones a lo largo de casi dos décadas? Sí y no. Y la respuesta es tan mágica, que mejor lo descubráis vosotros en el cine. Ficción y realidad se confunden en un bellísimo relato sobre la narrativa del cine y básicamente, sobre la vida.

‘Madrid, Interior’ de Juan Cavestany

Era de esperar que en estos tiempos de coronavirus, nuestros cineastas necesitaran explorar su creatividad confinada. Mientras TVE emite ‘Diarios de cuarentena‘, una serie en tono de humor sobre el confinamiento, y HBO estrena ‘En casa’, cinco capítulos rodados en confinamiento y dirigidos por Paula Ortíz, Elena Martín, Rodrigo Sorogoyen, Leticia Dolera y Carlos Marqués-Marcet, el siempre inquieto Juan Cavestany no se ha quedado atrás, y ha estrenado en la web de El País, ‘Madrid, Interior’.

La película, que dura poco menos de una hora y cuarto, recopila momentos en mp4 de las rutinas de diferentes personajes reconocidos por el público o no, durante estos días de cuarentena y distanciamiento social. Cavestany ordena la rutina confinada de sus amigos y el resultado, en su costumbrismo casero y simplicidad, es un sobrecogedor retrato sobre lo que estamos viviendo en todo el mundo. Más que recomendable.

‘Violeta no coge el ascensor’ de Mamen Díaz

En el verano de 2018, Mamen Díaz y Violeta Rodríguez decidieron que les apetecía hacer una película y no se lo pensaron demasiado. Cogieron ‘Hanna Takes The Stairs‘ de Joe Swanberg (2007) y principal exponente del cine mumblecore, adaptaron el guión a sus circunstancias y generación, reuniron a varios amigos y se pusieron a rodar.

El resultado es ‘Violeta no coge el ascensor’, que ya ha pasado por el Festival de Cine Europeo de Sevilla y se estrenó en Filmin en el marco del pasado Festival D’A. La película desprende frescura, libertad y buen rollo, para contarnos la historia de una chica que se ve obligada a quedarse en Madrid en verano para hacer prácticas en una editorial, y la seguiremos en su trabajo, sus romances y lo díficil que es la vida adulta. Cine indie con encanto y buenrrollero.

‘Asamblea’ de Álex Montoya

Álex Montoya llevaba años siendo uno de los mejores cortometrajistas de este país, por lo que era tremendamente sorprendente que no hubiera podido debutar en el largometraje todavía. Por suerte, en 2019 no rodó uno, sino dos largometrajes. El primero de ellos, y que nos llega ahora de la mano de Filmin -obviamente- es ‘Asamblea’, una película coral que adapta la exitosa obra teatral ‘La Gente’ de Pérez&Disla.

Con un elenco poco habitual pero no por ello menos glorioso, encabezado por Francesc Garrido, Cristina Plazas, Marta Belenguer, Greta Fernández y Sergio Caballero, entre otros, ‘Asamblea’ relata una divertidísima asamblea entre un grupo variopinto de personas y sus intentos de ponerse de acuerdo en sobre un tema en concreto, sobre la capacidad humana de hablar, hablar y hablar y no decir nada.

‘La inocencia’ de Lucía Alemany

Estrenada a principios de enero y nominada al Goya a la Mejor Actriz Revelación (la luminosa Carmen Arrufat) y a la Mejor Canción Original, la ópera prima de la valenciana Lucía Alemany está un poco en el limbo entre pertenecer al cine español del 2019 o al del 2020. Pero como su estreno en enero nos hace decantarnos por la segunda opción, tampoco nos importa decir, que es uno de los mejores debuts en lo que va de año.

Siguiendo la estela de películas como ‘Verano 1993‘ (‘Estiu 1993’), de historias íntimas y personales e incluso muy autobiográficas, en ‘La inocencia’, Alemany nos cuenta el verano de una chica que se queda emabarazada antes de empezar su último curso en el instituto. Alemany lo narra con tanta naturalidad y de una forma tan luminosa, que entramos de lleno en la sensibilidad y el conflicto de su personaje protagonista. Una joyita.

‘La reina de los lagartos’ de Burnin Perecebes

También estrenada en Filmin en el marco del D’A, puede que ‘La reina de los lagartos‘ sea la películas más especial y marciana -literalmente- del año. Protagonizada por Bruna Cusí y Javier Botet, quienes tienen una extraña y atractiva química, cuenta el momento en el que Berta y Javi tienen que finalizar su bonita historia veraniega porque ha llegado el momento de que él regrese a su planeta.Y si así suena marciana, en realidad, lo es mucho más.

Rodada en Súper 8 en tan sólo una semana y con tomas únicas, música de folclórica española, lagartos gigantes conquistando Barcelona…lo cierto es que ‘La reina de los lagartos’ es díficil de clasificar y explicar. Humor absurdo, momentos incómodos y momentos geniales. Costumbrismo y ciencia-ficción para una de las apuestas más atrevidas del año, de esas que sólo son posibles en el ámbito underground del cine español.

‘Parking’ de Tudor Giurgiu

Tras su paso por el Festival de Cine de Sevilla el pasado mes de noviembre, ‘Parking’ de Tudor Giurgiu se ha estrenado directamente en Filmin a causa de la crisis sanitaria, algo que quizá le haya favorecido a la hora de ganar espectadores con respecto a un estreno en salas. Co-producida entre España y Rumanía, rodada en España y con un elenco mayoritariamente español encabezado por Belén Cuesta, Luis Bermejo y Mihai Smarandache, como protagonista.

La cinta narra las vicisitudes de Adrian, un poeta inmigrante rumano que vive en España y sobrevive trabajando ilegalmente en un párking de las afueras de Córdoba. Un día conocerá a María, una cantante española que cuya relación con Adrian hará que se replantee toda su vida. Una cinta sobre la soledad y la inmigración y aunque falla en muchos aspectos, su visionado resulta muy interesante.

‘Quién lo impide’ de Jonás Trueba

En el verano del 2018, Jonás Trueba y su equipo, organizaron un evento en Matadero Madrid en el que, además de charlas y conciertos sobre adolescencia, edución y cine, se proyectaron cuatro películas bajo el nombre de ‘Quién lo impide’, de aproximadamente una hora de duración cada una de ellas, en las que se reflexiona sobre la juventud y la percepción que tenemos sobre ella.

Las piezas que forman ‘Quién lo impide’, que se pueden ver en Filmin, van desde la ficción al documental pasando por el formato entrevista y nos acercan a los adolescentes de forma sincera y les escucha sin prejuicios: sus preocupaciones, sus ambiciones, sus intereses. Los chavales debaten sobre educación, género, relaciones, política y su escaso papel en la sociedad como personas completas. Muy revelador y emocionante.

‘Adú’ de Salvador Calvo

En este año extraño en el que los estrenos de cine convencionales se cortaron de golpe el pasado 14 de marzo, todavía podemos encontrar algunos títulos españoles que han conseguido hacerse con una admirable recaudación en taquilla. La que lidera el ránking es ‘Adú’, la nueva película de Salvador Calvo tras el éxito de crítica y público que supuso ‘1898: Los últimos de Filipinas’.

Estrenada el pasado 31 de enero, ‘Adú’ es hasta el fecha -y a este paso lo será también a final de año-, la película española más taquillera del 2020, habiendo recaudado más de 6 millones de euros. La cinta, protagonizada por Anna Castillo, Luis Tosar y Álvaro Cervantes, entre otros, la película cuenta tres historias con un denominador común: la pobreza de Áfriva y la extrema forma de vida de sus habitantes.

‘Malasaña 32’ de Albert Pintó

A ‘Adú’ le sigue en la lista de las películas españolas más taquilleras ‘Malasaña 32’, de Albert Pintó. El segundo largometraje del catalán, tras ‘Matar a Dios’ (2017), es una atractiva cinta de terror que llegó a los cines españoles el 17 de enero y se convirtió en un pequeño fenómeno de público: ha conseguido una recaudación de casi 4 millones de euros.

Producida por la televisiva Bambú Producciones, ‘Malasaña 32’ cuenta la mudanza de Manolo y Candela con sus tres hijos y el abuelo, a una vieja casa del barrio de Malasaña, en Madrid, en plena transición política. El problema es que cuando lleguen a la cada que han comprado se darán cuenta de que no están solos… Un film que busca a una audiencia más amplia que los apasionados del género.

‘Hasta que la boda nos separe’ de Dani de la Orden

Y por último y no menos importante, la tercera película en el ránking de películas españolas más taquilleras el año, que continúa evidenciando que al público le sigue interesando la comedia cortad con patrón. Es el caso de ‘Hasta que la boda nos separe‘ de Dani de la Orden, que desde su estreno el pasado 14 febrero hasta el cierre de los cines, llevaba recaudados casi tres millones de euros.

Protagonizada por Álex García, Belén Cuesta y Silvia Alonso, esta última comedia con el sello de Atresmedia es de las que ya hemos visto en muchas ocasiones, y siempre funciona. Una wedding planner sin ataduras que una noche conoce a Carlos y se enamora, pero con un único inconveniente: él tiene novia, quien por un malentendido piensa que su novio quiere casarse con ella.