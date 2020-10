“De Uber a la aerolínea, AIR by MicroClimate te mantendrá cómodo durante todo el viaje“, desde luego hace escasos 20 años esa frase no hubiera tenido ningún tipo de sentido. Pero en 2020, este año pandémico que bien seguro quedará grabado a fuego en nuestras memorias, puede que no nos suene tan extraña.

La incubadora tecnológica estadounidense Hall Labs ha diseñado una especie de ‘casco de astronauta’ para que puedas viajar seguro en estos tiempos de coronavirus. Pero, tranquilo, los viajes no son espaciales: la idea de este gadget es que se pueda usar en lugar de las mascarillas cuando vas en avión, dejando así el terreno libre para “la forma más básica de conexión humana, la expresión”.

AIR filtra tanto el aire de entrada como el de salida a través de filtros HEPA que están delante y detrás de nuestros ventiladores MicroClimate

Este wearable fue ideado antes de la pandemia. Según un portavoz de Microclimate, Michael Hall, director gerente de Hall Labs, pensó por primera vez en la idea mientras esquiaba con su familia, al no poder ver las caras de sus hijos porque estaban cubiertos con pasamontañas y gafas. Además, el equipo se mojó y se enfrió. Así que ideó este casco, que crea un ‘microclima’ alrededor de la cabeza. Ahora lo han adaptado para hacer frente a la COVID-19.

El dispositivo desde luego es digno de una aventura espacial: su tela negra -de microfibra lavable- lo sujeta firmemente alrededor del cuello y se adhiere a una media cúpula acrílica transparente, que se curva sobre la cara desde la parte posterior de la cabeza hasta debajo del mentón.

AIR no está diseñado para uso diario, médico o educativo, sino para viajes aéreos. MicroClimate

Está equipado con un sistema de ventilación incorporado que funciona con ventiladores -lo que hace que no se empañe– y el flujo de aire entrante y saliente se filtra a través de filtros HEPA reemplazables, que dicen filtran el 99,97% de las partículas tan pequeñas como .03 micrones, el mismo tamaño de partículas que filtra una mascarilla N-95.

Dicen en su página web que es compatible con gafas y con los AirPods de Apple -muy en línea con los jóvenes y modernos ejecutivos que aparecen en las imágenes-, y que además se puede elegir entre dos tamaños para que el sistema se adapte lo mejor posible y sea cómodo.

Con AIR no podrás viajar al espacio pero sí viajar seguro en la Tierra, dice la firma. MicroClimate

El casco pesa unos 900 gramos y la batería dura unas cuatro horas -viene incluido un cable de carga tipo USB-C-. Actualmente está disponible para preordenar por 199 dólares, con envíos previstos a partir de mediados de este mes, aunque por el momento solo para Estados Unidos.

