Ay, Nolan no gana para sustos. Mientras el cineasta londinense ve con impotencia como la esperada nueva película que está a punto de salir a la luz no deja de retrasarse por el desastre sanitario que nos rodea desde hace meses, Christopher Nolan ha tenido que ver cómo su equipo salía a matizar unas declaraciones de Anne Hathaway donde afirmaba que las sillas estaban prohibidas.

Todos en pie

Apenas ha durado un día, pero la polémica estuvo ahí sobrevolando las redes durante todo ese tiempo. Ha tenido que ser el propio equipo de Christopher Nolan quien ha salido a emitir un comunicado en nombre del director para zanjar la polémica sobre las sillas en el set de rodaje, algo que tampoco es que sea nuevo en el mundo del cine y la televisión.

La actriz, que ha trabajado con el director en ‘Interstellar‘ o ‘El caballero oscuro: La leyenda renace’ comentó en una charla online con Hugh Jackman que Nolan no permitía que los miembros del equipo se sentasen en sillas. Un día ha tardado la agencia de Nolan en matizar el comentario de la estrella.

El comunicado dice: “Para que conste, las únicas cosas prohibidas de los sets de Christopher Nolan son los teléfonos móviles (no siempre con éxito) y fumar (con mucho éxito)”, dijo en un comunicado su relaciones públicas, Kelly Bush Novak. “Las sillas a las que Anne se refería son las sillas del director y del equipo que se agrupa alrededor del monitor de video, asignadas en función jerárquica y no por necesidad física. Chris elige no usar el suyo, pero nunca ha prohibido las sillas del set. El reparto y el equipo pueden sentarse donde y cuando lo necesiten y con frecuencia lo hacen”.

Así queda zanjada una efímera polémica más, de esas que no dejan de aparecer constantemente en los medios y que, desde luego, no dejaban en buen lugar al cineasta. Al menos de cara al gran público. Mi experiencia tras muchos años en sets de rodaje es que sentarse no está demasiado bien visto, sobre todo dependiendo del equipo al que pertenezca la persona que decida tomarse un respiro. Se trabaja a contrarreloj constantemente y, si bien no es justo para un departamento como el de producción, primeros en llegar y últimos en salir, sí es necesario dar esa imagen de espíritu combativo que tanto gusta en las altas esferas.