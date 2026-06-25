Se conoció en las últimas horas el decreto mediante el cual el intendente de la Capital dispuso el pago extraordinario de **$100.000**, por única vez, para beneficiarios de distintos programas municipales y trabajadores contratados bajo la modalidad de locación de obra.

📄 Según establece el instrumento oficial, el pago se hará efectivo durante el mes de 30 junio de 2026 y alcanzará a quienes integran los programas:

Desde el municipio señalaron que la medida representa un reconocimiento económico destinado a acompañar a los trabajadores y beneficiarios de estos programas, en un contexto donde el refuerzo de ingresos resulta de gran importancia para numerosas familias capitalinas.

💰 El monto extraordinario será de **100 mil pesos por persona** y se abonará junto al cronograma dispuesto por la administración municipal.
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