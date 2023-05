En la mañana de hoy, en el salón de eventos de la institución, se realizó el acto de festejos de sus 33 aniversarios de su creación la escuela secundaria “Jorge Luis Borges” de Miraflores. El acto fue presidido por el Sr. Director Lic. Omar Santucho, Asesora, Vice Directora, Secretaria y docentes, acompañaron un puñado de padres de los alumnos. Brillaron por su ausencia Instituciones del medio.

33 años no se cumple todos los días, el Sr. Director hizo una reseña histórica desde su creación, luego de los saludos protocolares, Santucho dijo: Llegar al tramo de la historia de esta institución, donde pasaron tantas promociones, siempre digo y recuerdo que Uds., chicos que me atienda porque estas palabras están más dirigidas para Uds., de que sus padres pasaron por estas aulas de esta institución, quizás no somos muchos, quizás sea solo yo y el maestro Flores de los que perduramos desde el año 1990, los de más se jubilaron o nos acompañaron en el primer tramo de nuestra institución y por tareas o trabajos o distintas obligaciones se tuvieron que irse a otro lados.

Tengo que retrotraerme a los primeros momentos, de cómo se ha iniciado esta Institución haya por fines de la década de los 80 más precisamente el 89 por un grupo de vecinos a través del Centro Vecinal Rosamira de Centeno, sin bien es cierto no tuvo el eco suficiente, personalmente quien les habla tuvo junto con dos amigos “Pepe” Carrizo y Carlos Tulas, fuimos los que le dimos permanentemente el empujón a través del Dip.Pcial Corpacci, era de todos los días, a fines del año 1989 de esto gran anhelo de estos pueblos y pueblos vecinos que deseaban tener una escuela secundaria.

Es así que a fines de ese año tuvimos un encuentro con el Prof. Quiroga que estaba al frente del Ministerio de Educación de la provincia en el gobierno del extinto Dr. Ramón Eduardo Saadi gobernador, nos recibieron y nos dieron una gran esperanza. Que al comienzo del año 1990 la localidad de Miraflores iba a tener el ciclo básico y efectivamente a partir de febrero del siguiente año con estos dos vecinos antes mencionados y el acompañamiento del Diputado Hugo Corpacci mas dándole fuerza el Min. De Asuntos Institucionales que en ese momento era Dn Sebastián Corpacci nos hizo charlar y conversar de nuevo con el Ministro de Educación en Prof. Nicolás Quiroga, quien nos aseguraba y que nosotros como miembros de esta comunidad nos teníamos que poner en la tarea de buscar el lugar adecuado donde iba a funcionar esta tan querida Institución.

Fue así que llegado el inicio del ciclo lectivo 1990 como todo los años y a nosotros no pasaba nada. Permanentemente volvíamos a insistir y el ministro nos dijo que ya estaba listo el Dcto. Y que solo faltaba la firma del Sr. Gobernador. Pasó todo el mes de marzo y a mediados de abril por problemas de agenda del Sr. Gobernador y queda a cargo el Vice Gobernador el Dr. Oscar Garbe ya desaparecido y fue el quien se comprometió a firmar ese Dcto. Acompañar la firma del Sr. Min. De Educación y es así que el 6 de mayo de 1990 se firma el Dcto. De creación del Ciclo Básico de la esc. Sec. De Miraflores.

En la esc. N° 284 fue el acto de recepción de las autoridades ministeriales para hacer conocer a la comunidad de esta grata noticia, con el acompañamiento de la banda de música de la provincia. Agregó Santucho muy emocionado.

Así poníamos un punto medio que iba a empezar este derrotero de los que es hoy nuestra querida escuela Secundaria, comenzamos ese miércoles 9 de mayo del 1990. Con el acompañamiento de dos preceptores, como lo fue Susana Bazán hoy jubilada y María Julia Tula y un con junto de Profes todos de la capital, yo quede como Director organizador en ese momento y digamos que la escuela después de 33 años creo que está organizada pero quede con ese título.

Comenzamos ese miércoles con la presencia de 1er año únicamente de 24 alumnos, entre ellos Claudio Robledo, José Luis Rodríguez, José Centeno, Silvia Valdez, Silvia Ponce por decir algunos nombre que se me vienen a la memoria. Así tuvimos la primera promoción en 1994 como Peritos Contables con capacitación en PC eran orientaciones nuevas para el momento y las necesidades básicas que debían tener en distintos ámbitos de las administraciones públicas y/o municipales.

Así fue que pasamos las exigencias y las normas que se ponen prácticamente llegaron con esta orientación. En el año 2000 donde hubo una nueva escuela, donde la pasamos a ser polimodal y la esc. Primaria paso a EGB por unos 11 o 12 años, cuando en el 2011 donde estamos en nuevo Secundario.

Nosotros mas de haber echado raíces, de 6 docentes que son colegas ahora y fueron ex alumnos de la institución, me refiero al Profe Alberto Pacheco, Gustavo Pacheco, Paula Pérez Canelo una de las nuevas incorporaciones en el sistema, Guadalupe Ontiveros, Aldo Herrera y de nuestra Vice Directora Karina Astrada. Esperando que de Uds., los presentes en este momento alguna vez aunque uno no esté sean Uds., personal de esta Casa, llena de prestigio, con una corana que nunca la vamos a perder que es el renombre de la escuela 44. Que haya en año 2000 cuando cumplía los primeros 10 años, queríamos imposición del nombre de donde sale el nombre del recordado escritor Jorge Luis Borges, en una variedad y/o abanico de posibilidades y de nombres que surgían en esos momento como por Ej. Amado Nervo, de Carlos Menen diferentes nombres que lo hemos deliberado, tratado con la comunidad con las autoridades constituidas a nivel departamental y a nivel jurisdiccional y ministerial del nombre que ha quedado plasmado y que perdurará por el resto de nuestras vidas.

Quiero despedirme de Uds., y poner el punto final, que valoren mucho chicos, esta es la única herencia que les dejan sus padres, el estudio. Siempre lo tengo presente y que en esos momentos el 6 de mayo de 1990, tenía 25 años y me hice cargo de una Institución, use una frase que siempre en mi carrera, ha quedado marcado del Gral. San Martín “El futuro del país, e hace a través de la educación”. Por eso estamos acá, por eso es que permanentemente machacamos en Uds., recuerden que es la principal herencia que les dejan sus padres. Finalizo muy emocionado.

Fuente: El Chasqui Digital