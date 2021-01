La diputada provincial Natalia Ponferrada informó a través de las redes sociales que tiene Coronavirus.

Quiero informarles que el resultado del test para COVID19, que me realizaron ayer, dio positivo, al igual que otros integrantes de mi grupo familiar. En general, nos encontramos bien, cumpliendo con el aislamiento en nuestro domicilio. Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas. Destacar la atención recibida en primera instancia en el Mini Hospital de Las Juntas, por parte del personal de Salud y del COE municipal. Y también al equipo de Salud del Ministerio, que desde el primer momento nos ayudaron a sobrellevar esto, y nos acompañan dia a día. Redoblemos los cuidados preventivos, no bajemos la guardia en ningún momento, no subestimos síntomas. Seamos responsables. El virus esta en todos lados, escribió la legisladora en Facebook, agregando que “se encuentra bien de salud y cumpliendo con el aislamiento”.

Con este caso, son tres los legisladores que se contagiaron: Natalia Saseta y Tiago Puente.