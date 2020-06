Orange Tv ha intensificado últimamente su apuesta por las series de ficción exclusivas tras un tiempo en el que brillaba por su ausencia en ese campo. El 12 de junio fue el turno de ‘The Head’, y con ella aún en misión llega ahora ‘Kosta (The Paradise)’, a la que muchos se referirán como la coproducción entre España y Finlandia protagonizada ni más ni menos que por Fran Perea. Un cóctel de lo más llamativo que Orange Series estrena hoy 25 de junio a las 21:54.

Una vez vistos sus dos primeros episodios, lo más justo sería hablar de una serie más en la líneas de los thrillers nórdicos que tan de moda estuvieron hace unos años con la particularidad de que la acción transcurre en España. Eso da pie a cierto cruce cultural que podría haberle venido muy bien a ‘Kosta (The Paradise)’ para convertirse en una obra única, pero por el momento se queda un poco en tierra de nadie con su apuesta de cocer todo a fuego lento bajo el sol de Fuengirola.

Un crimen a caballo entre dos culturas

Que España sea uno de los principales destinos turísticos del mundo -o al menos lo era antes de la crisis del coronavirus- ha dado pie a que muchos ciudadanos de otros lugares se asienten en nuestro país. Eso da pie incluso a pequeñas sociedades como la curiosidad de que en Fuengirola existe la comunidad finlandesa del mundo más grande fuera de los países nórdicos. La aparición de varios muertos en misteriosas circunstancias da pie a que se inicie una investigación que forzará una investigación de corte internacional.

La cosa va más allá de ellos, pero puede decirse que el eje de la historia recae en los inspectores Andrés Villanueva (Perea) e Hilkka Mäntymäki (Riitta Havukainen), dos personajes a los que la vida ha ido hiriendo por el camino de diferentes formas, con el añadido de que ella está a punto de jubilarse. Por ahora solamente hemos empezado a ver la superficie de los personajes y es evidente que de su propio crecimiento interior va a depender también que la trama pueda engancharnos.

El problema por ahora es que los resultan algo alicaídos para sostener la serie y al mismo tiempo no se incide lo suficiente en ese drama interior, por lo que acaban quedándose un poco en tierra de nadie. Uno sí acierta a ver que detrás de esos traumas que arrastran puede haber algo interesante, pero el enfoque no es el más adecuado para resaltarlo y que se sienta más como un lastre que arrastran que como algo que aporte a la investigación, ni que sea a nivel humano.

Le falta encajar mejor los ingredientes

Y es que a ‘Kosta (The Paradise)’ no le interesa para nada ser vibrante, resultando incluso algo anticlimática en ocasiones, confiando en que los contrastes con los que juega a menudo intriguen al espectador. Eso lleva a que la serie salte de la luminosidad España a los ambientes más fríos de Finlandia y también a que tanto el español como el finés y el inglés sean idiomas con una presencia recurrente.

Al respecto conviene aclarar que no se trata de ningún batiburrillo gratuito, ya que se nota un gran interés en oponer dos modos de vida contrapuestos que se ven obligados a coexistir en una situación bastante compleja. Eso da una capa adicional de interés a la serie, ya que no interesa tanto abordar lo criminal como indagar en esa línea que nos pueda llevar al extremo respecto al que tenemos al lado, incluso cuando simplemente has ido a un lugar buscando ese paraíso al que alude el título.

En Finlandia ya se ha podido ver al completo, siendo un gran éxito en dicho país. Tiene sentido al ser una serie que en lo narrativo se acerca mucho más a lo que uno esperaría que se hiciese allí, y si a eso le añadimos un toque exótico es difícil sentir curiosidad. No tengo tan claro que suceda lo mismo visto desde la perspectiva española, pero al menos los ingredientes están ahí. Simplemente falta que en los seis episodios restantes sepan mezclarlos mejor.

En resumidas cuentas

El arranque de ‘Kosta (The Paradise)’ no me ha conquistado, ya que propone asuntos interesantes pero de tal forma que su intensidad acaba diluida en el conjunto. Más allá de eso tenemos una curiosa mezcla entre lo finlandés y lo español, aunque con una mayor preferencia hacia lo primero, así que no esperéis aquí grandes golpes de efecto, pues en su lugar se apuesta por seducirnos poco a poco, casi sin que nos demos cuenta. La clave al final está en lograrlo o no.

Puedes ver ‘Kosta (The Paradise)’ en Orange