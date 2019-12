La carrera de Kevin Spacey se hundió tras ser acusado de abusos sexuales a finales de 2017, tardando bien poco en ser despedido de ‘House of Cards’ y sustituido por Christopher Plummer en ‘Todo el dinero del mundo’. Hace bien poco se desestimaron los cargos en el único caso por agresión sexual al que hacía frente y ahora ha recuperado a Frank Underwood en un vídeo para desearnos Feliz Navidad con el siguiente mensaje:

No creeríais de verdad que iba a perder la oportunidad de desearos Feliz Navidad, ¿verdad? Ha sido un año bastante bueno y estoy agradecido por haber recuperado la salir. A la luz de esto, he hecho algunos cambios en mi vida y me gustaría invitaros a unirse a mí.