Karina “la Princesita” y una dura crítica contra Yanina y Lola Latorre: “Si te duele, no te burles del otro”.

La flamante jurado del Cantando 2020, Karina “la Princesita”, se pronunció sobre las burlas de Lola Latorre a Nacha Guevara y lanzó una dura crítica.

Karina “la Princesita” se metió de lleno en el tema tan hablado en las últimas semanas: la burla de Yanina y Lola Latorre hacia ciertos temblores físicos de la actriz Nacha Guevara. Sin esquivar la pregunta directa, la cantante respondió con una dura crítica en una entrevista radial.

En cuanto a este tema, Karina tiene una opinión especial: “A mí me sucede mucho que veo gente en la pista haciendo posteos o usando los medios para decir que le duelen las agresiones, que se ponen mal”, expresó la cantante.

En este sentido, especificó: “En el caso de Lola que ha cerrado su cuenta de Twitter por las agresiones y de hecho a mí, yo he contado sobre mi dolor con respecto a esto, lo que sentía”, recordó en referencia al Bullying del que fue víctima.

“Me parece que el cambio que hace falta es decir a vos te duele, pero no lo hagas. ¿De qué sirve que te quejes de algo que te duele y después vas y lo haces?”, se preguntó a modo de una reflexión crítica.

Y agregó: “‘Yo me burlé, pero no de una enfermedad’, el tema es la burla, no si es menos grave o más grave. Desde el vamos, si vos ves que alguien tiene esos movimientos, pudo haber sido una enfermedad, gracias a Dios Nacha está bien”, reconoció.

Además, Karina entiende que es necesario cambiar la forma de comunicarse y ofrecer disculpas: “También hay que cambiar a la hora de pedir disculpas las formas, yo no estoy de acuerdo con que digan ‘Si te sentís ofendida, te pido disculpas’, ¡no! En el caso de Lucas no lo juzgo, todos podemos aprender de eso”, reconoció.

“Si te duele la burla, no te burles de otro. Hay que pedir disculpas si se ofende y no si el otro se sintió mal o no”, sentenció la exitosa cantante de cumbia. Sin guardarse nada, expuso su parecer sobre un tema que se hizo eco en diferentes personalidades del ambiente.

Escuchá lo que dijo:

