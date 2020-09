El pasado viernes 18 de septiembre se estrenaba en Netflix ‘Jurassic World: Campamento Cretácico’, una serie animada que expandía el universo cinematográfico basado creado a partir de la novela homónima de Michael Crichton. En Espinof hemos tenido la oportunidad de charlar con dos de sus principales responsables, el guionista Scott Kreamer y el cineasta Colin Trevorrow, sobre ella y también sobre otros aspectos de la franquicia.

Los personajes lo primero

Kreamer llegó a la serie cuando su base ya había sido ideada por Zack Stentz y no tuvo problemas en confesar que mantuvo la mayor parte de la misma antes de asumir el control de la serie. Además, no tuvo problemas en cuál fue el mayor reto al que se enfrentó en la serie:

“El mayor reto fue crear un grupo de personajes que se sienta como gente real de nuestro tiempo (…) como niños que conoces o verte a ti mismo en pantalla”

Eso les hizo tener mucho trabajo para construir a los personajes, contando con la participación del propio Trevorrow en la sala de guionistas, pues él mismo apunta que “fuimos muy cuidadosos de centrarnos en que los personajes importasen a la gente“. Eso sí, aunque había que cuidarlos a todos, Kreamer tiene muy claro su favorito:

“El corazón de la serie es Darius, él es mi personaje favorito. Es alguien a quien apoyas, un underdog, pero que tiene esa fuerza en él que quizá ni él mismo sepa. Al principio de la serie su personaje se siente mucho como cuando es tu primer día en la escuela o en el campus”

Uno de los puntos distintivos de la serie es que en esta ocasión gira de forma clara alrededor de un grupo de menores de edad, un detalle que quizá haga que algunos espectadores la vean como un producto orientado a los más pequeños de la casa, pero Trevorrow nos recuerda lo siguiente:

“Todas, incluida ‘Jurassic World’, empiezan desde la perspectiva de un niño y en muchas de ellas ves la historia a través de sus ojos, porque ahí viven nuestros mayores miedos, en la infancia. Fue muy sencillo apoyar la idea de enfocar la serie así”

La continuidad importa

Por su parte, Kreamer lleva muchos años trabajando en series de animación y apunta que ‘Jurassic World: Campamento Cretácico’ es la primera en la que llevaba “un conteo de muertes“, ya que había que acercar la serie a las películas, y es que no olvidemos de que sucede al mismo tiempo que ‘Jurassic World’. Preguntado sobre si tuvo que hacer algunos cambios para que la serie encajase en su visión de este universo, Trevorrow comenta lo siguiente:

“Hubo muchas conversaciones no solamente sobre lo que hemos hecho en el pasado, también en el futuro. Todos los guionistas estaban muy familiarizados con la historia que contamos y el diseño general de la trilogía y mis intenciones y las elecciones que he ido haciendo. Sentía que cualquier tipo de secretismo les pondría en una gran situación de desventaja al hacer la serie, por lo que colaboramos mucho.

Eso sí, personajes de las películas no sale ninguno, pero Kreamer quiso dejar claro que eso no era un veto, simplemente no querían “meterlos con calzador” por el mero hecho de contar con alguno de ellos.

Por qué en Netflix

Como bien sabréis, la serie puede verse en Netflix y Trevorrow aclara el motivo por el que ‘Jurassic World: Campamento Cretácico’ ha acabado allí de la siguiente manera:

“Esa era la colaboración que tenían Dreamworks y Universal. Netflix tiene una serie basada en ‘Fast & Furious’ que fue muy bien y decidieron continuar. Yo vivo en Inglaterra y he sido capaz el alcance global de Netflix, su capacidad para llegar a los niños de todo el mundo, experimentarlo al mismo tiempo. ‘Jurassic World: Campamente Cretácico” es una serie global y me estimulaba que tantos niños pudieran verla.”

El futuro de la saga

Por último, ninguno de ellos quiso pronunciarse sobre una segunda temporada de la serie más allá del “tenemos más historias para contar” de Kreamer, principalmente porque todavía no ha sido renovada, pero Trevorrow sí comentó lo siguiente sobre la muy esperada ‘Jurassic World: Dominion’:

“‘Jurassic World: Dominion’ es la película que he estado esperando hacer, es la película que haría pudiera hacer cualquier cosa que mi corazón desee y que yo pudiera imaginar. Ha sido una pasada.”