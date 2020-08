Netflix acaba de lanzar el tráiler de ‘Julie and the Phantoms’, su nueva serie musical que cuenta con el reclamo adicional de estar dirigida por Kenny Ortega, responsable de producciones televisivas tan populares como ‘High School Musical’ o ‘Los descendientes’.

Una banda de lo más peculiar

‘Julie and the Phantoms’ cuenta cómo una adolescente perdió la pasión por la música tras la muerte de su madre, pero la aparición de los fantasmas de tres adolescentes que además son músicos de ensueño hace que eso cambie y se ponga a trabajar en nuevas canciones. Eso acaba derivando a que formen una nueva banda cuyo nombre da título a la serie.

Protagonizada por Madison Reyes, Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner, Booboo Stewart, Cheyenne Jackson, Carlos Ponce, Sonny Bustamante, Jadah Marie, Sacha Carlson y Savannah Lee May, ‘Julie and the Phantoms’ es una serie enfocada al público adolescente y su primera temporada está dividida en nueve episodios de 30 minutos de duración cada uno.

Además, en esa primera temporada se podrán escuchar 15 temas originales compuestos para la ocasión. Aquí tenéis un aperitivo a modo de versión acústica de uno de ellos. Para poder ver más, tendréis que esperar hasta el 10 de septiembre, fecha elegida por Netflix para el estreno de ‘Julie and the Phantoms’.