LA PANDEMIA

El abogado dijo que existe una alta demanda de camas para internación por COVID y las clínicas no darán abasto.

El presidente de la Federación de Clínicas y Sanatorios, Jorge Saavedra, consideró que el Gobierno no debería levantar las restricciones sino que podría profundizarlas al menos por dos semanas más. Manifestó que clínicas y sanatorios tienen una alta demanda de camas para atender casos de COVID para pacientes con patologías de riesgo. Además, sostuvo que no se deberían reducir los testeos porque es la única forma de enfrentar la enfermedad.

“Nosotros en la consulta con todas las clínicas vimos que la situación no pasó. La ocupación de camas es alta, de cada 10 pacientes que vienen por la guardia, siete dan positivos y creemos que este no es el momento de levantar restricciones sino que hay que profundizarlas un poco más”, manifestó

FECLISA, como entidad que nuclea a clínicas y sanatorios, tiene dos representantes en el COE, y expresó su opinión, pero Saavedra admitió que es difícil cuando está el interés de los empresarios y comerciantes que defienden la continuidad de las actividades. Sugirió que se deberían mantener restricciones para el funcionamiento de la administración pública y el Poder Judicial, al menos por dos semanas. Si bien la mayoría del sector público está con licencia, muchos regresan en febrero.

“Es lo que nos haría falta para evitar tanta demanda de camas. A las clínicas se les va a hacer complicado si esta necesidad de camas sigue así como hasta ahora”, señaló y comentó que si bien es una variante menos grave, hay mucha necesidad de camas para las pacientes que tienen comorbilidades.

Saavedra comentó que se sigue necesitando la misma cantidad de camas que en el momento más álgido de la pandemia porque están llenos el Hospital Malbrán y el Hospital San Juan Bautista. Las clínicas que tienen alta complejidad también están completas; la demanda es muy alta y por eso consideramos que no es oportunidad para levantar las restricciones, hay que mantenerlas porque no estamos mejor”, señaló y añadió que es una situación que afecta también al personal de salud que fue alcanzado por la infección. “Tuvimos a la mitad del personal con COVID”, graficó.

“Es una situación delicada, no nos debemos apurar en levantar las restricciones, la crisis todavía no pasó. Los casos están bajando pero las muertes están subiendo, tanto a nivel nacional como en la provincia, yo creo que es mejor mantener las restricciones”, recalcó.

Testeos

Además, cuestionó la decisión del Gobierno de bajar la cantidad de testeos que se realizan ya que por una resolución del COFESA, a la que adhirió la provincia, solo se realizan testeos a personas mayores de 60 años y con patologías de riesgo o según el criterio clínico del médico.

“Yo creo que deberíamos seguir testeando porque es mucho más efectivo enfrentar un problema porque uno sabe cuál es la situación; no se puede curar por suposiciones. Yo creo que habría que intensificar los testeos, pero no sé cuál es el criterio que tiene el Estado; yo pienso que hay que testear a todo el mundo”, manifestó.

“La única forma de conocer de la realidad es continuar haciendo testeos a la población, hay que profundizar porque es la única forma de conocer la realidad, no se puede inventar”, manifestó.

Reporte

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 88.503 contagios de coronavirus y 317 muertes a causa de la enfermedad.

El total de casos registrados en el país desde el inicio de la pandemia se elevó a 8.130.023, mientras que el total de víctimas fatales es de 120.019.

De ayer a hoy se realizaron 140.157 testeos, con una tasa de positividad del 63,14%, un índice que si bien detuvo su tendencia al alza, continúa siendo muy elevado a relación al topo del 10% fijado por la OMS.

Al día de hoy, 847.423 pacientes se encuentran cursando la enfermedad, en tanto el número de recuperados asciende a 7.162.581, de acuerdo con los datos oficiales.

La cantidad de personas internadas con motivo de la pandemia de coronavirus en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en todo el país asciende actualmente a 2.755.n

Reporte

93.824

Son los casos de COVID-19 registrados en Catamarca hasta el martes. El registro de casos diarios están en 900, promedio.

74%

Es el porcentaje de la ocupación de camas en el sector público. La mayor demanda es para la Unidad de Cuidados Intermedios.

317

Es la cantidad de muertes que hubo ayer por COVID en todo el país. Bajaron casos pero se incrementaron los decesos.