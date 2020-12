El gobernador Raúl Jalil anunció importantes obras para el Este catamarqueño anoche en Recreo (La Paz), en la inauguración del predio Dr. Ramón Oscar Garbe “Ciudad de los Niños”. Se refirió a la construcción de la ruta provincial N° 7, el acueducto que proveerá de agua para consumo humano y desarrollo agrícola-ganadero en La Paz, la búsqueda de financiamiento para el Puerto Seco y ampliación de plantas cloacales en diferentes departamentos.

“Ya firmamos el convenio para la cimentación de la ruta N° 7, tan solicitada por todos los intendentes, que unirá el Este catamarqueño sin tener que trasladarse hasta la ruta N° 157. Estimo que en no más de 3 meses tres meses estará iniciando esa obra que significan una inversión de $1.700 millones. Con fondos nacionales estamos realizando plantas cloacales en Ancasti, Belén, Tinogasta y Santa María. También vamos a presentar un proyecto para la ampliación de las cloacas en Recreo”, anunció Raúl.

Recordó, además, que hace pocos días se entregó la obra del dique El Bolsón. “Junto al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, estamos trabajando en el proyecto del acueducto -que en estos días estará terminado- que prevé una utilización del agua para consumo humano y ganadería en un 25% para Frías y 75% para La Paz.

También se refirió a la importancia estratégica de utilizar el corredor Bioceánico con salida desde puertos situados en Chile. “Trataremos de continuar con la creación del Puerto Seco en La Paz. Con los gobernadores Zamora y (Ricardo) Quintela (de La Rioja) estamos convencidos que el corredor Bioceánico de San Francisco debe ser una realidad, porque eso va a cambiar estratégicamente un montón de cosas. Las cargas en barcos hacia Asia son mayores por el Pacífico y se tarda 15 días menos”, subrayó a la par que agregó: “el Presidente de la Nación tiene la convicción de desarrollar el Norte argentino, y yo de igual manera, con el Este catamarqueño”.

En el acto que se desarrolló frente al nuevo predio con juegos temáticos e infantiles, acompañado por la ministra de Educación, Andrea Centurión, el Gobernador encabezó la entrega de 84 netbooks para estudiantes recreínos.

“Como lo dijo la ministra Centurión, agradecemos la mirada inclusiva del Presidente (Alberto Fernández) para que los chicos de escasos recursos puedan tener su computadora, que les dará la posibilidad de estudiar y conectarse con el mundo. Respecto a la política educativa, vamos a abrir el debate hacia la sociedad para definir lo que vamos a enseñar y de qué forma, con una mirada hacia el futuro”, aseguró el mandatario provincial.

Un párrafo aparte le dedicó a Fray Mamerto Esquiú. “Estamos haciendo el asfalto para El Suncho, a horas de que inicie el año de Fray Mamerto Esquiú, quien ha sido el catamarqueño más ilustre que tuvimos”, resumió.

Finalmente, señaló que las finanzas públicas están ordenadas y pidió retomar los cuidados sanitarios para evitar una mayor propagación del COVID-19. “Estamos bien. Pero debemos cuidar nuestros recursos económicos. Tenemos una provincia ordenada y hay un Presidente que nos ayuda. Les pido a los catamarqueños que tengamos muchos cuidados en los festejos de fin de año para evitar la propagación de más contagios”, concluyó.

Entrega de netbooks

En su discurso, la titular de la cartera Educativa, Andrea Centurión, destacó las gestiones realizadas por el Gobernador para la obtención de netbooks y tablets para alumnos de escasos recursos de toda la provincia.

“Agradezco la invitación del intendente Luis Polti a sumarnos a esta inauguración, y en nuestro caso, con la entrega de netbooks para los estudiantes recreínos. Les pedimos que las cuiden, pero que durante el verano las usen para estudiar y con fines lúdicos también, porque todas las computadoras cuentan con los programas educativos necesarios para desarrollar diferentes actividades. Debo agradecer a los intendentes por el acompañamiento constante a las instituciones educativas y al Gobernador, principalmente, por las gestiones que realizó ante Nación para que hoy los alumnos de Recreo puedan tener sus netbooks”, indicó.

Y sostuvo: “reitero mis felicitaciones a los docentes, estudiantes y familias por haber concluido este ciclo lectivo tan duro por la pandemia que atravesamos”.

Por otra parte, el intendente Polti agradeció el acompañamiento del Gobernador y de los diferentes ministros durante su primer año de gestión, a la par que destacó la figura del extinto ex vicegobernador, Oscar Garbe. “La ‘Ciudad de los Niños’ es una obra anhelada por todos los recreinos. No puedo dejar de agradecer el asfalto para El Suncho, que ya está en un 70% de avance. Quiero agradecer a mis funcionarios, que trabajan a la par mía para poder seguir realizando obras. Vamos a continuar en esa línea porque tenemos un Gobernador que nos acompaña a los intendentes del Este. Hoy estoy aquí gracias a mi amigo y compañero Oscar Garbe, quien me ayudó e impulsó para seguir haciendo política”, finalizó Polti notablemente emocionado.

Del acto central de Recreo participaron también los ministros de la Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz y de Desarrollo Social y Deportes, Marcelo Rivera; el secretario del Interior, Nicolás Verón; los intendentes Pío Carletta (Icaño), Elpidio Guaráz (Santa Rosa) y Rafael Olveira (Los Altos).

Por Educación también estuvieron el director de Programas Educativos, Luciano Guillou y la directora de Educación Secundaria, Patricia Lobo.