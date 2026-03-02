El Ministerio de Desarrollo Social invita a la comunidad a participar de los talleres que se dictan en los Espacios de Desarrollo Integral (EDI), con propuestas de formación en oficios y actividades recreativas. Entre ellas, pastelería, peluquería, barbería, electricidad, apoyo escolar y taekwondo, entre otras opciones pensadas para todas las edades.

Las inscripciones se encuentran abiertas en cada sede. Las personas interesadas pueden acercarse para consultar días, horarios y cupos disponibles, o informarse a través de las redes sociales oficiales del Ministerio.

📍 EDI Norte: Av. Virgen del Valle Norte esq. Los Tilos

📍 Casa Activa: Av. Virgen del Valle Norte esq. Los Algarrobos

📍 EDI Los Terebintos: B° 100 Viviendas Norte, España esq. Francia

📍 EDI Apolo: Federico Argerich esq. Comodoro Rivadavia

📍 EDI B° San Antonio Sur: Abelardo Arias esq. María Angélica Bosco

📍 EDI Provincial: Av. Circunvalación Néstor Kirchner y Ruta Nacional 38