Series como ‘Élite’ o ‘SKAM España’ han sido las grandes apuestas de la ficción nacional para conectar con el público adolescente. En ambos casos el epicentro de la historia girara alrededor de los personajes jóvenes y ahora RTVE opta por algo diferente con ‘HIT’, el gran estreno de La 1 para este mes de septiembre, siendo hoy 21 de septiembre a las 22:10 cuando se emitirá su primer episodio.

‘HIT’ podría haber sido fácilmente un drama de instituto en el que alguien ajeno al centro intenta prestar su ayuda para encauzar una situación que se ha descontrolado, pero la serie creada por Joaquín Oristrell opta por un enfoque más cercano al thriller para conseguir así un ritmo vibrante con el que atraer la atención del público sobre una serie de temáticas relacionadas con la adolescencia desde una perspectiva más fresca a interesante. Todo ello al servicio de un inspirado Daniel Grao, el gran protagonista de la función.

Directa y convincente

HIT es Hugo Ibarra Toledo, un profesor con unos métodos de lo más peculiares que le han llevado a ganarse la vida dando charlas en lugar de ejercer como docente. Esto es algo que la serie marca muy bien desde su arranque, centrado en una de esas charlas en la que demuestra no tener miedo a la confrontación o a usar métodos poco usuales para conseguir su objetivo. En apenas unos minutos nos queda claro que es alguien brillante, pero también que tiene cierto toque arrogante, impidiéndonos así verlo como un héroe convencional.

Eso puede ser un lastre para ciertos espectador, pero a la hora de la verdad es lo que le permite ser un personaje con voz propia, alguien que realmente puede hacer saltar por los aires el conflictivo estado del instituto al que decide prestar su ayuda. Y es que al mismo tiene que introduce un conflicto nos deja claro que ‘HIT’ no tiene problemas en arriesgar hasta cierto punto a la hora tanto de presentarnos las situaciones como de desarrollarlas.

El propio acabado técnico de la serie respalda este punto al apostar por una puesta en escena con nervio, principalmente en el uso de la cámara en las escenas con más tensión en el ambiente. De esta forma, se potencian los diferentes conflictos que van surgiendo y matiza el componente más visual de la serie, donde parece que ‘HIT’ confía más de la cuenta en soluciones utilizadas en infinidad de producciones cinematográficas, por lo que su efectividad por esa vía resulta algo más reducida.

Un reparto bien elegido

A su favor también cuenta con un reparto muy bien escogido, confiando en un Grao que lleva tiempo demostrando ser un seguro de vida en las series españolas, pero mostrando además muy buen ojo con los adolescentes. A Carmen Arrufat ya la había descubierto Lucía Alemany en la apreciable ‘La inocencia’, pero justo es reconocer que su Elena en ‘HIT’ es radicalmente diferente al personaje que interpretó allí. Además, por ahora está muy bien construido su rol dentro de la serie y huele a que va a darnos muchos alegrías.

No obstante, eso se extiende a todos los demás que han tenido cierta presencia en su primer episodio, el único que he podido ver por ahora, encajando muy bien en la dinámica del instituto, delimitándose además dos bandos enfrentados en lo que huele a una continua escalada de hostilidades hasta que todo acabe saltando (aún más) por los aires. Por ahora, el caldo de cultivo está bien presenciado y se palpa en el ambiente que nadie de los allí presentes, tanto alumnos como profesores, se siente en un lugar seguro.

Eso sí, falta darle más profundidad a la mayoría de ellos para que no acabe reduciéndose todo a la oposición entre dos de las adolescentes, pero ahí es donde entra esa faceta social de la serie en la que no me extrañaría que ofreciera una versión actualizada enfocada únicamente a los menores de edad de una serie tan estimulante y olvidada como ‘El Grupo’. Por ahí ‘HIT’ tiene material de sobra para equilibrar su lado más vibrante con la necesidad de que la serie sea algo más que un solvente entretenimiento. Vamos, que disfrutemos pero que también pensemos un poco sobre lo que estamos viendo.

En resumidas cuentas

Sacar conclusiones por un único episodio es algo apresurado, pero el inicio de ‘HIT’ es prometedor y te deja con ganas de saber más sobre este universo. La mezcla de tensión en el instituto con los problemas personajes de los adolescentes podría haber salido muy mal, pero por ahora la serie ha demostrado saber cómo hacerlo interesando al espectador.