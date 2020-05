Contraponiéndose a las tendencias actuales, ‘Hightown’, el nuevo drama criminal de Starz que llega hoy a la plataforma Starzplay, nos muestra una secuencia de créditos iniciales festiva, con imágentes vacacionales, alegres y alguna que otra detención policial: estamos en la costa más dicharachera. Pero en la costa también pasan cosas chungas y sórdidas. Este es uno de los mensajes en la serie.

Con el aval de estar producido por Jerry Bruckheimer (el megaproductor al que debemos ‘CSI’ y toda su franquicia), Rebecca Cutter crea y escribe este drama criminal de ocho episodios (de los cuales he podido ver cuatro) ambientado en el icónico Cape Cod de Massachussets, Estados Unidos.

La serie arranca con el asesinato a sangre fría de una joven chica, cuyo cadáver es encontrada al día siguiente por Jackie (Monica Raymond), una joven agente del Servicio Nacional de Pesca. A pesar de no estar en su jurisdicción, ella se obsesionará con ese caso como motivación para apartarse de su propio abuso de alcohol y drogas.

Por otro lado el Sargento Ray Abruzzo (James Badge Dale) se verá atravesando líneas rojas persiguiendo la resolución de este caso debido a que la asesinada era una informante metida en el entorno del “kingpin” de las drogas local.

Unos protagonistas pasados de rosca

Con ‘Hightown’ me pasa lo que con muchas de las series venidas de Starz: son un puedo y no quiero de la era de la televisión de prestigio. Y hablo de “prestigio” por el perfil del canal y la ambición en sus ficciones. Hay cierta necesidad de potenciar los ingredientes favoritos en las recetas de las series “adultas” y oscuras que tanto nos gustan pero muchas veces el equilibrio simplemente no es correcto.

No es que tenga nada en contra de los personajes autodestructivos, antihéroes o como queramos definirlos (aunque a veces se sobre usan en pos de una presunta complejidad). El problema que veo a lo largo de la serie (de la mitad de ella, que es lo que puedo juzgar) es que falla ese equilibrio personaje/historia y esto entorpece lo que por otro lado es un caso interesante.

Monica Raymond está muy bien en su papel protagonista pero a veces el guion se traba con ella. Una y otra vez podemos constatar que cuanto menos pasada de rosca esté, mejor respira la serie. Esto no solo va con ella (aunque no deja de ser una historia de su redención/rehabilitación), ya que es un problema que también está en el personaje de James Badge.

Un efectivo drama criminal “de provincias”

Por otro lado, ‘Hightown’ sigue la estela de otros dramas criminales “de provincias” (‘Justified‘, por ejemplo), mostrándonos la autenticidad del sitio, sus lugareños y las características de un lugar que es la antítesis de las grandes ciudades que tantas veces se han explorado en la ficción. La fotografía está enamorada del sitio y se nota.

Creo que, en definitiva, nos encontramos con una serie policiaca bastante efectiva pero que se cree más compleja y profunda de lo que es en realidad. A pesar de tener mis puntos en contra de cómo están desarrollados los personajes, creo que por lo general está bastante bien realizada.