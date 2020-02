El inesperado fracaso en taquilla de ‘Harley Quinn: Aves de presa‘ ha vuelto a poner en cuestión el marketing de versiones del cine de tebeo y género pensado con el público estrogenado en mente. Más allá de la calidad de la película, por su mayor o menor guion y acierto en la narrativa, además de haber sido influenciada por ‘Pulp Fiction‘ o películas como ‘9 to 5‘ (1980) pertenece a cierto club selecto de cine inclasificable, contracorriente e inusual.

Pese a no lograr muchos de sus objetivos, por culpa de un libreto falto de chispa, ‘Aves de presa‘ pone toda su buena intención y referencia, voluntaria o involuntariamente a toda una serie de cine con chicas guerreras, superhéroes camp, cine cómic en toda su dimensión más allá de la mitología del porrazo y el traje de lycra, que la convierte en una rara avis con más en común con los productos underground de los 90 que con el mercado actual. Algo como lo que buscaba ‘Deadpool‘ (2016) pero con conexiones a estos 11 films con los pueden hacer un buen programa doble.

Faster, Pussycat! Kill! Kill! (1965)

Es más probable que Cathy Yan haya tenido más en cuenta el reciclado de Russ Meyer de Quentin Tarantino en ‘Death Proof‘ (2007) que el propio clásico, con un desparpajo y frivolidad con la violencia que esta ‘Aves de presa‘ prefiere cambiar por piruletas, piruetas y cañonazos de confetti y pintura. Sin embargo, este clásico del cine underground proponía un alegatode género a hostias cuando aquello raspaba en los escrotos señoriales del Hollywood más viejuno.

‘Encadenadas’ (Big Mama, White Mama, 1973)

No es la mejor película del ciclo de mujeres en prisión de Roger Corman en filipinas, pero quizá la que mejor encaja con el espíritu de ‘Aves de presa‘ ya que, aunque la primera media hora tiene las típicas escenas de ducha, peleas de gatas, lesbianismo y sadismo carcelario, la mayoría es más una violenta película de mujeres a la fuga luchando contra los sucios hombres del mundo criminal que tratan de aprovecharse de ellas, hasta el gran final con armas de fuego. Además de la tarantiniana Pam Grier, el villano es un Sid Haig desatado al que no le cuesta tanto dar el pego como Edward McGregor.

‘El planeta del placer’ (Vicious Lips, 1986)

Una fábula punk rock glam ambientada en un entorno de ciencia ficción con peinados cardados de los 80, con una producción y un diseño de vestuario estilo New Wave neon con mucha luz brillante, brillantina y niebla de colores, con un grupo de chicas de aúpa y monstruos de goma, con canciones pegadizas, culturistas medio desnudos y maquillaje escandaloso. El tipo de película trash a la que aspiran estos nuevos artefactos pop como ‘Aves de Presa‘, aún necesitados de la falta de vergüenza y gusto hortera de esta.

‘Tank Girl’ (1995)

El proyecto soñado de Margot Robbie es adaptar el cómic de Jamie Hewlett y se le nota mucho a ‘Aves de presa‘, en donde Harley Quinn tiene una hiena de “novio” como Tank Girl tiene a un hombre-canguro. Solo que en esta película se lo folla. Estas aventuras de una chica muy punk y su tanque en una tierra devastada tiene la mala fama de ser la adaptación fallida de un gran cómic pero es una montaña rusa de acción con filosofía 90’s y cultura Riot Girrl con BSO con Hole, Bjork, L7, Joan Jett, Devo, Bush, Veruca Salt… Es decir todo lo que la película de Yan quiere ser y no es.

‘Barb Wire’ (1996)

Probablamente la influencia oculta de ‘Aves de presa‘ no es una con la que quisiera estar relacionada. Basada en un cómic, este vehículo para la silicona de Pamela Anderson es una rareza noventera con tiros, explosiones y one liners de saldo que remakea ‘Casablanca’ y no hace ningún esfuerzo por ocultarlo. Pam tiene una mascota como Quinn, y vive en un mundo de crimen en una sociedad distópica que podría servir de precuela a ‘The Handmaids Tale‘ en una sociedad fascista masculina. Tiene mala fama pero es sexy, autoconsciente, y tiene el tema de Shampoo que plagiaron Sum 41. Algo que con que ADP no puede soñar.

‘Dobermann’ (1997)

El cine criminal post Tarantino nunca estuvo tan chalado como este tebeo en movimiento de Jan Kounen. No está protagonizado por un grupo de antiheroinas, pero el espíritu de humor absurdo, violencia y acción descerebrada en un contexto de cine neonoir está aquí representado con música tecno y macarradas con el límite en la imaginación. ‘Aves de presa‘ recuerda un poquito a este espíritu pero muy rebajado con zumo de piña.

‘Batman & Robin’ (1997)

Las adaptaciones de los cómics DC siempre han enido una puerta oculta para un mundo de colores, camp, frases tontas y erotismo soft lleno de mujeres fatales, equipos improbables y villanos histriónicos over the top. Esta es la entrega más queer de Batman, considerada el punto más bajo del hombre murciélago, pero cada año que pasa una rareza más delirante con la que disfrutar sin prejuicios. ‘Aves de presa’ definitivamente pertenece más a este grupo de adaptaciones que a las de Nolan.

‘Catwoman’ (2004)

Una historia de Betty la fea llevada al terreno del empoderamiento fetish cuando esos términos aún no estaban en la conversación colectiva. El hecho de que una heroína venga a ser una afroamericana salida de una fiesta sadomaso es subversivo de por sí. Lo cierto es que llegado cierto punto de la película el espíritu tontorrón se pone demasiado obvio en su mensaje de “pelea de gatas” y pierde la frescura, y los efectos no acababan de asombrar. Pero desde luego, esta mujer gata podría estar en el grupo de las nuevas ‘Aves de presa‘.

‘Atomik Circus’ (Atomik Circus: Le retour de James Bataille, 2004)

Otro disparate francés casi imposible de encajar en ningún género, que se puede parecer, si eso, a la película japonesa de zombies ‘Wild Zero‘ (1999), mezclando comedia absurda, acción, suspense, horror, Aliens y Rock ‘n’ Roll, en una trama a lo Romeo y Julieta en el Bayuo profundo del Sur de Estados Unidos. Un poco tebeo europeo fantástico, un poco vehículo para Vanessa Paradis, no acaba de cuajar pero, como ‘La legua asesina‘ (1996) es un cóctel tan extraño que acaba cogiendo valor con el paso de los años, un destino que ‘Aves de presa‘ puede compartir en un futuro lejano.

‘Mutant Girl Squad’ (Sentô shôjo: Chi no tekkamen densetsu, 2010)

Mientras Zack Snyder preparaba su fantasía gamer adolescente salido definitiva con la prefabricada y cansina ‘Sucker Punch‘ (2011) en Japón, el equipo de Noboru Iguchi y Yoshihiro Nishimura facturaban esta versión demente de lo que podría ser un spin-off de los X-Men en Tokio. Chicas mutantes vestidas de colegiala con extensiones neocárnicas enfrentadas con otras malvadas supervillanas monstruosas en un atentado contra el buen gusto lleno de gore, acción, cámaras volantes y efectos digitales sin renderizar donde puede la diversión y el espíritu cómic book a la lógica. Ojalá algún productito gamberro de multinacional como ‘Aves de presa’ tuviera 1/3 de inventiva cafre y autenticidad que este dislate.

‘Scott Pilgrim contra el mundo’ (Scott Pilgrim vs. the World, 2011)

Un artefacto pop consciente y desprejuiciado que toma mucho de rarezas adolescentes alternativas como ‘Josie and the pussycats‘ (2001) y las decanta en una insólita aventura musical, videojuegil, romántica y de comedia que supuso un fracaso para Edgar Wright pero que el tiempo ha ido recolocando en su lugar. No solo es un resumen de la cultura juvenil de los 2010 (¿Qué chica millenial no ha llevado, o pensado en llevar, un teñido similar al de Ramona Flowers?) sino que adelantó el éxito de actores como Chris Evans o Aubrey Plaza y planteó un colorido mosaico de narración cómic que ‘Aves de Presa‘ trata a menudo de recrear.