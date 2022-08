El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, acompañado por la secretaria de Protección Ciudadana, Mariela Romero y concejales de la ciudad, participó de las actividades por el Día Mundial del Peatón, que se realizaron en la plaza 25 de Mayo y contaron con la acompañamiento de la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM) y de los alumnos de la Escuela Sarmiento-Moreno.

Esta fecha se conmemora con la finalidad de difundir una cultura vial, reforzar el uso de los espacios peatonales, promover el respeto y recordar las obligaciones que implica la circulación a pie.

Dentro de las actividades, hubo charlas para los alumnos, mensajes concientizadores para los peatones y un cruce simbólico del intendente Saadi con los chicos de APYFADIM y de escuela, en la intersección de las calles Sarmiento y República.

El jefe comunal se refirió a este día conmemorativo al indicar que “las personas más vulnerables que circulan por la vía pública son los peatones, por eso trabajamos en una ciudad más inclusiva, y agrandamos las veredas para que las personas puedan circular de una manera tranquila y segura”

“Las estadísticas de tránsito indican que tenemos mucho por aprender y que muchos accidentes que se pueden evitar, pero generalmente no es culpa del peatón, si no de aquellos que se trasladan en un vehículo con motor y no respetan las normas de tránsito”, añadió.

Cabe recordar que el Día Mundial del Peatón fue instaurado el 17 de agosto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en memoria del primer caso registrado en 1897: Bridget Driscoll, una ciudadana de Londres, murió atropellada por un vehículo a motor.

Recomendaciones para los peatones

Aguardar siempre sobre la vereda o espacios reservados para un seguro cruce de calles, nunca sobre la calzada.

Cruzar por las sendas peatonales con el semáforo habilitado.

Evitar cruzar cuando el semáforo peatonal está titilando y/o a punto de cambiar.

En las bocacalles habilitadas para que doblen automóviles, mirar bien antes de cruzar.

De ir con menores, tomarlos siempre de la mano.

No utilizar el celular al cruzar.

En caso de esperar un colectivo o taxi, hacerlo sobre la vereda.

Si el semáforo está habilitado, pero se escucha la sirena de algún vehículo de emergencia, esperar sobre la vereda hasta que haya pasado.

En tanto para los conductores se sugiere:

Respetar los semáforos y señales de tránsito.

Recordar que el peatón siempre tiene prioridad en cruces no señalizados, esquinas habilitadas para doblar, salidas de garaje, etc.

En los cruces sin semáforos bajar la velocidad y observar la cercanía de peatones particularmente en horarios nocturnos o de baja visibilidad.