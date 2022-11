ELECCIONES 2023

El ex intendente, Gustavo Jalile, aseguró que pondrá su energía en «recuperar el municipio», y que será candidato «si los correligionarios lo deciden».

El ex intendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile (UCR), no descartó volver a ser candidato en ese municipio al asegurar que la actual gestión de Susana Zenteno (FT) “es un caos, al igual que la Provincia y la Nación”. “Me avergüenza como chacarero”, dijo al criticar las polémicas por las obras públicas que se conocieron en los últimos días.

“Lo que pasa en Valle Viejo es un calco de lo que es el caos nacional y el caos provincial. Son telas cortadas con la misma tijera, no hay diferencias, todo va mal y la gente está cada vez peor, mientras los funcionarios creen que está todo bien”, cuestionó Jalile en diálogo con Cae el Telón, por Radio Ancasti.

“A mí como chacarero me avergüenza que estemos en los diarios por situaciones como esta, con el tema de los famosos lomos de burro, que en cualquier momento van a matar a alguien. Eso representa de cuerpo entero lo que es la gestión. No tienen identidad propia, no tienen inserción en la comunidad, todos han venido parece por la varita mágica y no tienen ese sentido de pertenencia hacia lo que es Valle Viejo. Por eso les da lo mismo que las obras se hagan bien o que se hagan mal”, lamentó quien fuera cinco veces intendente entre 1991 y 2019.

En esa línea, aseguró que en el radicalismo quieren “recuperar Valle Viejo para los chacareros y recuperar la provincia para los catamarqueños”. “Voy a estar en lugar que se me necesite. No le esquivo, y si tengo que ser candidato a intendente voy a ser. No podemos permitir que Valle Viejo detenga el crecimiento. No me hago a una orilla, y si tengo que ser candidato lo decidirán los correligionarios. Es algo que hemos conversado con gente de la Línea Celeste, del FAPRA, de la Raúl Alfonsín. A esta gente (por la actual gestión) no le da la cabeza para otra cosa. Por eso vamos a poner toda la energía para recuperar Valle Viejo: con el ‘Gallo’ o quien sea”, anunció el dirigente.

Para Jalile, además, sería un “retroceso” que no hubiera elecciones PASO. “Lamento mucho lo que le han hecho a decir al amigo Gustavo Saadi, esto de la ‘ley de lemas’ disfrazada. Espero que se den las primarias y espero una elección en la que el catamarqueño se pueda expresar con libertad”, remarcó. Lo dijo en alusión a los dichos del intendente de la Capital, quien dijo que una posibilidad para acortar los plazos podría ser realizar las elecciones primarias y generales en un mismo día.

