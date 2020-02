Jason Lei Howden, director de la película protagonizada por Daniel Radcliffe, ‘Guns Akimbo‘, ha sido el último personaje del mundo del cine que se ha metido en un lío a través de las redes sociales. Seguramente no será el último.

Todo este asunto empezó tras la inmediata difusión de algunas capturas de pantalla de Dilara Elbir, editora del portal de cine Much Ado About Cinema, en las que hace uso de un insulto racial dentro de un chat privado del año 2016. Tras correr como la pólvora, algunos colaboradores renunciaron a sus trabajos en la web mientras cientos de usuarios mostraron su disconformidad con Elbir por su empleo de la palabra “negro”.

Como respuesta a las réplicas, Howden comenzó a atacar a diversos usuarios de Twitter, acusándolos de acoso cibernético a Elbir, que había mostrado sus disculpas y evidencias de un posible intento de suicidio a través de un vídeo. “Has intimidado a una mujer hasta que intentó suicidarse, espero que ninguna web de cine vuelva a trabajar contigo” es un ejemplo de los múltiples tuits que Howden dirigió al usuario Valerie Complex.

I want everyone to know that the Director of GUNS AKIMBO thinks as long as you say the N word in jest, it’s ok.

He also proceeded list the names and bully folks on their decision to leave a situation they thought was toxic. Thus bringing them threats of harm. Fucking awful. pic.twitter.com/XoXamO6lDj

— Valerie Complex♓️♎️♋️ (@ValerieComplex) February 21, 2020