PADECE MIASTENIA

Soledad Murer trabajaba con Hugo Ávila hasta que que le hicieron firmar su renuncia. Fue recibida por la presidenta de la Cámara de Diputados y también llegó al INADI.

Soledad Murer, una mujer que sufre una enfermedad autoinmune conocida como miastenia y que fue dada de baja en su trabajo bajo la tutela del diputado provincial Hugo Ávila, fue recibida por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero. Tiene un contrato nuevo mientras dure el mandato de Guerrero.

“Me está afectando, no la estoy pasando bien. Tengo mucho apoyo, no me dejaron sola cuando me presenté con la presidenta de Cámara. Pude exponer mi verdad y ella escuchó atentamente. Le dije todo, desde el momento de la ‘renuncia’, cómo me afectó, quienes eran mis médicos cuando fui hospitalizada, cuantas personas hay detrás que fueron burladas; a mi hermana le prometió estabilidad para mí, que me iba a venir a ver, pero no le vi la cara nunca, no mandó ni un mensaje de WhatsApp ni siquiera para decirme ‘hasta acá llegamos’ y es una falta de respeto”, le comentó a El Ancasti Murer.

“Ella (por Guerrero) puede contenerme hasta que termine su mandato, le dije que si porque necesito la obra social y me va a dar tiempo para encontrar a alguien que me ayude y me dé una estabilidad, adentro o afuera, pero que me dé una estabilidad y no se vulneren mis derechos”.

También Murer contó que “la diputada Mónica Salazar fue la única que me dijo ‘qué es lo que te pasó mija’. Que ella iba a hablar con la secretaria para que la presidenta pueda recibirme. Me saqué el sombrero, fue la única, no la estoy adulando, simplemente es una realidad. Así que le quería agradecer”.

Soledad Murer padece miastenia gravis, una enfermedad autoinmune que afecta a los músculos voluntarios (los que se pueden controlar), provocando debilidad muscular fluctuante y fatiga. Su caso fue publicado por El Ancasti el 21 de febrero.

Llegó hasta el INADI y está asesorada para el reclamo correspondiente, dada su condición de salud. La intención es que se pueda sentar algún tipo de precedente con esta situación lamentable.