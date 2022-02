CHUMBICHA DEPARTAMENTO CAPAYÁN

Con Premios Espetaculares” El Sorteo sera el día Sabado 19 de Marzo Es a total beneficio para solventar gastos médicos y estudios de alta complejidad para Lucas Carrizo, que padese de Esclerosis Múltiple (enfermedad del sistema nervioso central autoinmune degenerativa)

Pedí tu número o te llevamos la lista a tu domicilio, lo podes pedir al tel. 383-406-3466 o a este linck directo al WhatsApp https://wa.me/qr/BW6KAWJFFVYZE1

1° Premio: Un parlante portatil, Cenectivividad Bluetooth, Batería recargable, Lector USB/TF, lector SD, Auxiliar, Radio Fm.

2° Premio: Un Secador de Pelo.

3° Premio: $2.000 en efectivo.

4° Premio: $1.000 en efectivo.

☆☆☆☆☘NÚMEROS DEL 1 AL 400☘☆☆☆☆

▪︎▪︎▪︎▪︎☆VALOR DEL NÚMERO $150☆▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

■■ “Se reciben transferencias” C.B.U. 1430001713015485730016 – Alias: lucas.sole.8588 ■■

El sorteo va a ser a través de Facebook like en vivo, de igual manera van a ser notificados los ganadores. Si el ganador no es de Chumbicha y gana uno de los productos se le va hacer entrega del dinero de lo que cueste, la entrega del dinero es a través de transferencia en este caso particular.