No queda nada para que Hollywood se vista de nuevo de gala y nos presenten la ceremonia de entrega de los Globos de Oro 2020, organizados por la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood. Ricky Gervais será el encargado de presentar unos premios que seguiremos en directo (ya os diremos cómo) en lo que llegan los Reyes Magos en la madrugada del 5 al 6 de enero (hora española).

Ayer estuvimos repasando las categorías de cine y hoy toca ver las de televisión con nuestra particular apuesta sobre quién ganará, quién debería y quién podría ganar los Globos de Oro 2020.

Mejor actriz secundaria

Quién ganará : Helena Bonham-Carter (‘The Crown‘)

: Helena Bonham-Carter (‘The Crown‘) Quién podría ganar : Meryl Streep (‘Big Little Lies‘)

: Meryl Streep (‘Big Little Lies‘) Quién quiero que gane: Meryl Streep

Curioso enfrentamiento entre dos pedazo de actrizacas que han aterrizado en sus respectivas series para divertirse. Sobre todo la intérprete de la díscola Princesa Margarita en la serie de Netflix.

No podemos olvidar que Streep es la piedra angular que ha sostenido la temporada 2 de ‘Big Little Lies’ con su papel. La tercera en discordia está competida entre Patricia Arquette por ‘The Act‘ y Toni Collette por ‘Creedme‘, papelones ambos.

Mejor actor secundario

Quién ganará : Andrew Scott (‘Fleabag‘)

: Andrew Scott (‘Fleabag‘) Quién podría ganar : Kieran Culkin (‘Succession‘)

: Kieran Culkin (‘Succession‘) Quién quiero que gane: Andrew Scott (‘Fleabag’)

No lo neguemos, el cura macizorro de la temporada 2 de ‘Fleabag’ es un caramelito ideal para los votantes de los premios de la prensa hollywoodiense. Y, teniendo en cuenta su ninguneo en los Emmy, sus posibilidades son altas.

Por otro lado Kieran Culkin se presenta como la segunda opción gracias a su buen hacer en ‘Succession’, aunque, para mí, de cerca anda Stellan Skarsgård y su ‘Chernobyl‘.

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Quién ganará : Michelle Williams (‘Fosse/Verdon‘)

: Michelle Williams (‘Fosse/Verdon‘) Quién podría ganar : Merritt Wever (‘Creedme’)

: Merritt Wever (‘Creedme’) Quién quiero que gane: Joey King (‘The Act’)

Echando un ojo a la categoría, parece que mucho tendría que cambiar el universo para que el portento de Williams no se lleve un nuevo galardón por so papelón como Gwen Verdon, que ese esa conjunción de astros (estrella de cine petándolo en la televisión) que tanto gusta.

Por otro lado, mientras que mi apuesta personal es Joey King, porque no me la quito de la cabeza desde que vi ‘The Act’ hace medio año largo, Wever en ‘Creedme’ es un papel sensacional que puede tener muchas papeletas para arrebatarle el premio a Williams.

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Quién ganará : Russell Crowe (‘La voz más alta’)

: Russell Crowe (‘La voz más alta’) Quién podría ganar : Jared Harris (‘Chernobyl’)

: Jared Harris (‘Chernobyl’) Quién quiero que gane: Jared Harris

Lo mismo lo podríamos aplicar a la categoría masculina. Estando ahí Crowe y su transformación en el magnate de FOX News Roger Aisles poco tienen que hacer el resto de candidatos… salvo que se lo den al magnífico Jared Harris, que llevó el peso de la mejor miniserie del año.

Mejor miniserie

Cuál ganará: ‘Chernobyl’

‘Chernobyl’ Cuál podría ganar: ‘Creedme’

‘Creedme’ Cuál quiero que gane: ‘Chernobyl’

Con el aval de haber sido premiada en los Emmy 2019 como mejor miniserie, ‘Chernobyl’ podría coronarse también en los premios de la prensa extranjera. Es la que más ruido hace, la que más convence y el sello HBO sigue teniendo mucha potencia.

Sin embargo, ‘Creedme’ es sensacional y podría ser un premio de consolación por no haber nominado siquiera a la única miniserie de Netflix capaz de hacerle sombra a la de HBO: ‘Así nos ven‘.

Mejor actriz en comedia o musical

Quién ganará : Phoebe Waller-Bridge (‘Fleabag’)

: Phoebe Waller-Bridge (‘Fleabag’) Quién podría ganar : Rachel Brosnahan (‘La maravillosa Sra. Maisel‘)

: Rachel Brosnahan (‘La maravillosa Sra. Maisel‘) Quién quiero que gane: Phoebe Waller-Bridge (‘Fleabag’)

Ojo, que aquí no descarto que Kirsten Dunst nos dé la sopresa mayúscula al alzarse el galardón por protagonizar ‘Llegar a ser Dios en Florida’. Y Brosnahan es muy querida y su Maisel está en plena forma. Pero habiendo sido el año de Phoebe Waller-Bridge es de suponer que la guionista, creadora, productora y actriz de moda se lleve el globo.

Mejor actor en comedia o musical

Quién ganará : Bill Hader (‘Barry‘)

: Bill Hader (‘Barry‘) Quién podría ganar : Ben Platt (‘The Politician’)

: Ben Platt (‘The Politician’) Quién quiero que gane: Bill Hader

Esta es una de las categorías por las que más me ha costado decidirme. Por un lado, si Bill Hader no ganó el año pasado fue por culpa de Michael Douglas y su ‘Método Kominsky‘ y este año no creo que sean tan atrevidos para volver a repetir la jugada… ¿o sí?

Si eliminamos a Douglas, el resto de contrincantes tienen unas posibilidades interesantes. Tanto que podría pasar cualquier cosa: ¿optarán por otra estrella de cine como Paul Rudd y ‘Cómo vivir contigo mismo‘ o tirarán por un rostro más nuevo? En ese caso, Ben Platt, protagonista de ‘The Politician‘ es la mejor opción… pero ojo con Ramy Youssef, su serie ha sido muy querida por la prensa.

Mejor comedia o musical

Cuál ganará: ‘Fleabag’

‘Fleabag’ Cuál podría ganar: ‘The Politician’

‘The Politician’ Cuál quiero que gane: ‘Barry’

Yo lo siento por ‘Barry’, pero ‘Fleabag’. Y mira que la serie de HBO se lo merece todo y más, pero lo gigante que es el fenómeno de la Waller-Bridge hace que la otra tenga la batalla perdida.

Por otro lado, ‘The Politician’ es la típica serie nueva a la que los Globos de Oro les gusta recompensar, por lo que la dramedia de Ryan Murphy podría llevarse el galardón por encima de las veteranas.

Mejor actriz en drama

Quién ganará : Jennifer Aniston (‘The Morning Show‘)

: Jennifer Aniston (‘The Morning Show‘) Quién podría ganar : Olivia Colman (‘The Crown’)

: Olivia Colman (‘The Crown’) Quién quiero que gane: Olivia Colman

Está claro que ‘The Morning Show’ es la serie favorita de Apple TV+ para la prensa de Hollywood. Vamos, a poco que sea algo sobre la industria tienen bastante recorrido. Pero, si bien no es tan buena como nos gustaría, tiene su mejor baza en Jennifer Aniston, la reina de la serie y una actriz sobre la que recae mucha atención, por lo que es muy tentador.

Pero para reinas tenemos a Olivia Colman, con su magnífico trabajo en la tercera temporada de ‘The Crown’. Está nominada por esa serie, pero recordemos que también es la grandiosa madrastra de Fleabag y, además, ya triunfó en la pasada temporada de premios gracias a ‘La favorita‘.

Mejor actor en drama

Quién ganará : Brian Cox (‘Succession‘)

: Brian Cox (‘Succession‘) Quién podría ganar : Billy Porter (‘Pose‘)

: Billy Porter (‘Pose‘) Quién quiero que gane: Rami Malek (‘Mr. Robot‘)

Siguiendo con el hilo de los favoritos de la prensa, ahí también está ‘Succession’, cuya atención mediática en la temporada 2 ha aumentado considerablemente respecto a la primera. Brian Cox es el alma de la serie y merecido ganador. Aunque no lo tendrá fácil teniendo en cuenta que el personaje de Billy Porter ha sido de lo más destacado de 2019.

Por otro lado, en el corazón del seriéfilo hay algo que desea que la última temporada de ‘Mr. Robot’ recompense a Rami Malek como homenaje.

Mejor drama

Cuál ganará: ‘Succession’

‘Succession’ Cuál podría ganar: ‘The Morning Show’

‘The Morning Show’ Cuál quiero que gane: ‘The Crown’

Y vamos al combate final. Y combate de altura porque, a pesar de que en cuanto a calidad ‘Succession’ gana con diferencia a ‘The Morning Show’, la tendencia a considerar series nuevas y que la serie de Apple haya sido tan seguida y analizada durante su emisión, aparte de narrar un tema tan candente la hace una candidata idónea.

Hasta aquí nuestro repaso televisivo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Quiénes deberían ganar estos Globos de Oro?