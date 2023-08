La búsqueda por obtener energía eléctrica de forma sostenible se ha convertido en una opción diferencial para dejar atrás el uso de los combustibles fósiles, como el gas, el petróleo o el carbón. Por consiguiente, diferentes países están apostando por una producción eléctrica más limpia al utilizar fuentes renovables como el sol, el agua, la tierra, el viento y los desperdicios orgánicos. Pero, ¿qué pasaría si empleáramos la nieve para generar energía?

Crear electricidad a partir de estos finos cristales helados representa una prometedora área de investigación en el campo de la energía sostenible y, aunque hay varios inconvenientes todavía por resolver, los estudios demuestran que se está trabajando en hacer realidad dicha idea para obtener una fuente nueva de energía limpia y renovable.

Dispositivos que pueden generar energía a partir de la nieve



Un equipo de investigadores de la Universidad de California (Estados Unidos) diseñó un nanogenerador triboeléctrico para generar electricidad a partir de la nieve que cae, de esta manera, se produce una carga a través de la electricidad estática y se engendra energía a partir del intercambio de electrones.

Este dispositivo podría integrarse en los paneles solares para proporcionar una fuente de alimentación continua cuando nieva, además, los expertos utilizaron la impresión 3D para diseñar el nanogenerador –tiene una capa de silicona y un electrodo para capturar la carga–.

No obstante, el problema es que, en su forma actual, el aparato produce una cantidad muy pequeña de electricidad porque solo tiene una densidad de potencia de 0,2 megavoltios por metro cuadrado. Y al no producir electricidad en gran cantidad no se puede conectar a la red como un panel solar, sin embargo, sí que es cierto que podría servir para crear pequeños sensores autoalimentados.

Por otro lado, la Universidad de Electro-Comunicaciones de Tokio (Japón) y la empresa TI Forte se asociaron para analizar un método donde se emplearía grandes cantidades de nieve con el objetivo de crear una turbina generadora de electricidad.

Para hacer realidad esta idea, utilizarían tubos de calor para suministrar aire frío, emplearían energía para propulsar la turbina y crearían una corriente de convección en el refrigerante para que la turbina pudiese girar y crear electricidad.

Dicho proyecto está en marcha, además, los investigadores creen que este método podría alcanzar la misma eficiencia que una planta de energía solar, e incluso sostienen que sería más económico.

Beneficios de crear energía con la nieve



Diversificaría las fuentes de energía.

La nieve sería una opción sostenible a largo plazo.

No representaría ningún peligro para el medio ambiente.

Impulsaría la innovación y el crecimiento económico en las industrias de energía verde.

Si los dos proyectos mencionados obtienen el visto bueno para producir electricidad a partir de la nieve, las energías renovables podrían añadir un nuevo sistema para frenar el cambio climático.

