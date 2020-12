En el día en el que Raúl Jalil cumple su primer año como gobernador un edil capitalino utilizó sus redes sociales para plantear algunas diferencias en el justicialismo

.Nicolás Zavaleta posteó que «no tengo dudas que hay muchos miembros del ejecutivo provincial que están donde se lo merecen y honran los puestos que ocupan pero también me animo a opinar y acepto que muchos no coincidan o no se atrevan a hacerlo, que hay un porcentaje alto de integrantes, desde ministros hasta directores, que no están a la altura intelectual, técnica ni mucho menos política de guiar nuestros rumbos».

Además se pregunta en el posteo «cuáles son las coincidencias ideológicas y políticas que nos unen a este enorme número de nuevos compañeros» y culmina asegurando «yo cada vez estoy más desorientado y desconcertado».

Fuente. Radio Valle Viejo