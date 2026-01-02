El primer fin de semana de enero tendrá festivales, propuestas gastronómicas y actividades al aire libre para comenzar a disfrutar la temporada de verano 2026 en diferentes municipios de la provincia.

En el departamento Ambato, el 2 de enero habrá astroturismo en Los Varela, una oportunidad imperdible para maravillarse mirando el cielo y las estrellas.

El 3 de enero, el Moto Encuentro en la Hostería de El Rodeo convocará a los apasionados de los motores y de las dos ruedas.

También el sábado 3 se hará el 13° Festival de la Trucha y de la Vizcacha en Las Piedras Blancas, en Las Juntas, una fiesta popular que convoca a pueblos de todo el Ambato. En la oportunidad, se presentarán Lázaro Caballero, Taller Despertar Gaucho, Los Herederos y su Nuevo Estylo, Chamameceros de Humaya, Raíces Ambateñas, Los Mellizos y se compartirá la propuesta Tradiciones Ambateñas.

El 4 de enero, la bicicleteada del pueblo en Las Juntas invita a turistas y vecinos a realizar un recorrido ameno por los principales atractivos de la localidad.

Las Juntas suma para el lunes 5 de enero, desde las 9.30 hs una salida de La Cascada de los Pinares, un recorrido de 3,5 km estimado para 2 horas y media y que tiene como punto de encuentro las letras al ingreso de la localidad; una oportunidad para sumergirse en las yungas junteñas.

El 6 de enero se realizará la Fiesta de Reyes en la Plaza de los Niños en El Rodeo, un evento pensado para el disfrute de las infancias y de la familia. Las Juntas también realizará festejo de reyes en su Plaza de los Niños el martes por la tarde. Ese mismo día, en La Puerta, se desarrollará la experiencia gastronómica Entre paila y fogones, una gran posibilidad para seguir saboreando comidas típicas y conocer más de las tradiciones ambateñas.

El 7 de enero el cine llegará a la montaña en Isla Larga en La Puerta, con una experiencia distinta para los amantes de las películas. También habrá Feria en la Montaña en la Hostería de El Rodeo, con artesanías únicas y productos regionales para degustar por la tarde.

En la ciudad de Andalgalá, el 3 de enero se desarrollará una jornada de Noche de Luna Llena con el astroturismo en Cerro Tatul, un plan único para adentrarse en la profundidad de las montañas y en relatos sobre la historia de nuestros ancestros.

El 4 de enero inician los Domingos con Cultura en la Plaza 9 de Julio de ese municipio y el 7 de enero habrá Feria Gastronómica en la misma plaza, una opción más con espectáculos gratuitos para todo público.

En el municipio de Aconquija, el 6 de enero, se celebrará el Día de Reyes con cine y actividades en el Paseo de la Vida.

El 7 de enero, se podrá hacer una caminata guiada a los túneles en Río Potreros, un lugar que genera misterio y atracción a los visitantes.

En el departamento Tinogasta, el 3 de enero, se hará el Festival del Tomate en la localidad de San José. En la ocasión, actuarán Dúo Tinogasta, Sol Naciente, César Ayosa y su banda, Ballet Danzas de Mi Tierra, Héctor Lazo y Alma Norte. Ese mismo día, habrá Sunset en la Bodega Veralma, un momento especial para probar vinos catamarqueños.

En la ciudad de Belén, el 3 de enero, habrá Solare Sunset en el camping Cotelbe; y el 4 de enero, se realizará el Festival del Jigote en el Club Tiro Federal. Allí se presentarán Pascual Gutiérrez, Abigail Granillo, Patricio Carrizo, Poncho Pastrana y Pucará.

En Los Altos, el 3 de enero, se podrá vivir la experiencia de hacer Kayak de luna llena en el Dique Sumampa. En Paclín, el 4 de enero, se podrá recorrer la Feria Gastronómica en Balcozna.

Y en la ciudad Capital, el 6 de enero, habrá safari Fotográfico en el Pueblo Perdido de la Quebrada, una propuesta única para hacer imágenes de la experiencia arqueológica. Y durante todo el fin de semana del 3 y 4 de enero habrá kayaks, hidropedales, tirolesa e hidrobicis de 17 a 20 hs en el Ecoparque El Jumeal.

Toda la agenda del verano en Catamarca se puede consultar en visitcatamarca.com