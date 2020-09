Sin festival de Cannes, cancelado por el coronavirus, Venecia se ha convertido en la gran cita anual del cine de autor. Y un título se ha alzado por encima del resto: ‘Nomadland’. El nuevo trabajo de Chloé Zhao, la directora de la extraordinaria ‘The Rider‘, se ha llevado el preciado León de Oro a la mejor película.

Frances McDormand lidera este drama basado en el libro de no ficción escrito en 2017 por la periodista Jessica Bruder, titulado ‘Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century’. Encarna a una mujer que, tras el colapso económico de una empresa en una zona rural de Nevada, decide subirse a su furgoneta y echarse a la carretera convertida en una nómada moderna, dispuesta a descubrir cómo es la vida en los márgenes de la sociedad convencional.

De momento no hay fecha para su estreno en los cines de España pero ya podemos echar un vistazo al primer tráiler, que revela muy poco, apenas el tono del largometraje. Con este triunfo, ‘Nomadland’, Zhao y McDormand se convierten inmediatamente en favoritas para entrar en las nominaciones de la próxima edición de los Oscars. Recordemos que Chloé Zhao es la directora de ‘Eternals‘, uno de los próximos estrenos de Marvel Studios, por lo que a Disney le va a interesar publicitar su nombre en la temporada de premios.

Por otro lado, cabe destacar que Regina King ha hecho historia al convertirse en la primera directora negra que compite en la Mostra de Venecia. Lo ha hecho con ‘One Night in Miami‘, una adaptación de la obra homónima de Kemp Powers, sobre cuatro iconos que se reúnen para pasar una noche memorable: Cassius Clay (Muhammad Ali), Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown. Amazon publicó el primer vistazo a la película:

El jurado de Venecia 2020 ha estado presidido por la actriz Cate Blanchett; Veronika Franz, Joanna Hogg, Nicola Lagioia, Christian Petzold, Matt Dillon y Ludivine Sagnier completaban el grupo de expertos que han decidido el palmarés de la sección de competición. Este es el palmarés de la 77ª edición:

Palmarés de Venecia:

Premio Marcello Mastroianni al mejor actor joven: Rouhollah Zamani, “Sun Children”

Premio especial del jurado: “Dear Comrades,” Andrei Konchalovsky

Mejor guion: “The Disciple,” Chaitanya Tamhane

Copa Volpi al mejor actor: Pierfrancesco Favino, “Padrenostro”

Copa Volpi a la mejor actriz: Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”

León de plata a la mejor dirección: Kiyoshi Kurosawa, “Wife of a Spy”

León de plata, Gran Premio del jurado: “New Order,” Michel Franco

León de oro al mejor film: “Nomadland,” Chloé Zhao

Ganadores de la sección “Horizontes”

El jurado de la sección “Horizontes” estaba compuesto por Claire Denis (presidenta), Oskar Alegria, Francesca Comencini, Katriel Schory y Christine Vachon. Estos son los premiados:

Mejor cortometraje: “Entre tú y milagros,” Mariana Safron

Mejor guion: “I Predatori,” Pietro Castellitto

Mejor actor: Yahya Mahayni, “The Man Who Sold His Skin”

Mejor actriz: Khansa Batma, “Zanka Contact”

Premio Especial del jurado: “Listen,” Ana Rocha de Sousa

Mejor dirección: Lav Diaz, “Lahi, Hayop (Genus Pan)”

Mejor film: “The Wasteland,” Ahmad Bahrami

LEÓN DE FUTURO

Premio Luigi De Laurentiis al mejor film de debutante: “Listen,” Ana Rocha de Sousa

A continuación puedes ver la gala de clausura del 77º Festival de Venecia: