Como alguien que se crió metido en una sala de cine a principio de los noventa, recibir la noticia del fallecimiento a los 74 años de Josep Llobell ha sido especialmente triste. Puede que su nombre no os diga mucho, pero si os digo que este ingeniero de sonido, compositor, arreglista, músico y productor barcelonés es el responsable de la mítica melodía de Movierecord, la cosa seguro que cambia.

Llobell dio forma a este icono popular, que se escuchaba durante los bloques de anuncios previos a la proyección de los largometrajes, en los años ochenta, empleando tan sólo un par de horas de trabajo. Pero este encargo, por el que cobró únicamente 5.000 pesetas, es tan sólo una pequeña parte de una trayectoria profesional impecable.

Iniciando su carrera en Discos Belter y pasando por varios estudios hasta la creación de Audiolines, Josep Llobell terminó siendo parte esencial en el despegue de artistas como Sergio Dalma, produciendo también a grupos de la talla de Los Diablos, El Último de la Fila o Parchís. Además, entre otras labores, compuso las sintonías del espacio televisivo ‘Juegos Olímpicos de Barcelona 92’ y se encargó de las grabaciones de ‘Los Lunnis’.

A modo de despedida, Lobell ha dejado la siguiente publicación en su perfil de Facebook con una nota de despedida:

“Estimados amigos, hoy doy mi último adiós. Me voy, no sé muy bien a dónde, pero con la esperanza de reencontrarme con la gente más querida que se fue antes que yo. Dejo en herencia mi semilla en cada uno de mis 4 hijos, que han sido mi gran orgullo y la mejor producción de mi vida, así como todos los recuerdos y buenos momentos que he compartido profesionalmente y donde he dejado mi huella y lo mejor de mí en cada reto.Gracias a todos por apoyarme y por vuestros mensajes, que seguro han sido de gran ayuda. ¡Hasta siempre!”