Damos la bienvenida a un nuevo fin de semana en la “nueva normalidad” con una nueva ronda de estrenos de cartelera que, de nuevo, no cuentan con grandes bombazos. No obstante, este viernes 3 de julio sí que nos encontramos con un buen número de propuestas de lo más interesantes, comenzando por la nueva película de Justin Kurzel —‘Macbeth’, ‘Assassin’s Creed’—, esta vez en clave de western.

Además, una feel good movie a la española con Victoria Abril, María León y Silvia Alonso; animación surcoreana para todos los públicos y un reestreno de esos que hacen la boca agua: el del montaje definitivo de la eterna ‘Apocalypse Now’ restaurada en 4K. Si esto no nos lleva al cine, nada lo hará.

‘La verdadera historia de la banda de Kelly’ (‘True History of the Kelly Gang’, 2019)

A favor: La aproximación de un cineasta tan estimulante, y con un poderío visual tan destacado como es Justin Kurzel al western, adaptando la novela ganadora del Premio Booker escrita por Peter Carey. Su atmósfera, el modo en que aprovecha los parajes australianos en los que se ambienta y su particular visión del género.

En contra: Su cadencia y la densidad de su narrativa la convierten en una cinta que, seguro, será exigente para el público que busque un relato más directo.

‘La lista de los deseos’ (2020)

A favor: La posibilidad de volver al cine de la mano de una feel good movie marca España, con un reparto encabezado por actrices tan solventes como María León, Victoria Abril y Silvia Alonso.

En contra: Después de trabajos previos de Álvaro Díaz Lorenzo, como ‘Los Japón’ o ‘Señor, dame paciencia’, cabe esperar que ‘La lista de los deseos’ funcione mejor en su vertiente dramática que en la cómica. Puede que su discurso peque de prefabricado.

‘Zapatos rojos y los siete trolls’ (‘Red Shoes and The 7 Dwarfs’, 2019)

A favor: Animación CGI surcoreana con un buen nivel técnico, un modo inteligente de dar una vuelta de tuerca a los clásicos infantiles, humor para todos los públicos y un discurso positivo para los más pequeños de la casa. Nada mal.

En contra: Como siempre en estos casos, acudir al cine con los prejuicios que genera pensar en los grandes titanes de la animación actual, puede jugar en la contra a la hora de disfrutar de la película.

‘Apocalypse Now: Final Cut’ (1979)

A favor: Como ya no queda demasiado que decir que no se haya dicho ya sobre esta obra maestra del cine bélico dirigida por Francis Ford Coppola, así que me limitaré a celebrar que podamos ver el montaje definitivo de este hito cinematográfico, restaurado en 4K para la ocasión. Imprescindible.

En contra: Nada. En. Absoluto.

Crítica en Espinof: ‘Apocalypse Now’, el fin de toda razón

Y además…

‘Todo pasa en Tel Aviv’ (‘Tel Aviv on Fire’, 2018)

Desde Luxemburgo, Sameh Zoabi nos trae esta comedia que explora con acidez el longevo conflicto entre Israel y Palestina. Nominada a la mejor comedia en los Premios del Cine Europeo 2019.

‘Anna Karenina. La venganza es el perdón’ (‘Anna Karenina. Istoriya Vronskogo’, 2017)

Karen Shakhnazarov dirige este largometraje ruso que propone una suerte de actualización de la novela de León Tolstoi, ya versionada hasta la saciedad.

‘Los miembros de la familia’ (2019)

Mateo Bendesky escribe y dirige esta drama iniciático con despuntes cómicos, protagonizado por Tomás Wicz y Laila Maltz.

‘¿Conoces a Tomás?’ (2019)

Desde Mexico nos llega la ópera prima de María Torres; una comedia con tintes de drama con el autismo como telón de fondo.

‘Unplanned’ (2019)

Cary Solomon y Chuck Konzelman escriben y dirigen este drama, a medio camino entre el largometraje y el panfleto anti abortista.

‘Habitación 212’ (‘Chambre 212’, 2019)

El último estreno de la semana es ‘Habitación 212’, una comedia romántica escrita y dirigida por el cineasta galo Christophe Honoré.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: ‘Apocalypse Now: Final Cut’. Como comentaba antes, qué os voy a contar que no sepáis ya sobre esta obra cumbre del cine bélico. Una auténtica odisea que trascendió a la pantalla en un rodaje infernal y repleto de desafíos, pero que dio como resultado un viaje a los rincones más oscuros y recónditos del alma; a esos “corazones en tinieblas” a los que hace referencia el título del documental que explora los entresijos de la producción. Verla en su forma definitiva y restaurada en 4K es algo casi obligatorio.

Si los estrenos de esta semana no te llaman la atención o quieres recuperar títulos que llevan más tiempo en cartelera, recuerda que puedes echar un vistazo a las películas que recomendamos la semana pasada.