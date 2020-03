Estamos a viernes y dadas las circunstancias hemos querido transformar nuestro post de estrenos semanales repasando la cartelera cinematográfica en un repaso a lo que llega a las principales plataformas de streaming.

Así que os presentamos las 26 series, películas y documentales que estrenan Netflix, HBO España, Movistar+, Apple TV+ y Filmin. Entre ellas tenemos nuevos episodios de grandes comedias como ‘Brooklyn Nine-Nine’, grandes joyas como ‘El hoyo’ y más.

Andy Serkis vuelve a la fantasía en su nueva serie. El aspirante a joven caballero Tiuri (Amir Wilson) emprende un viaje con la unica misión de entregar una carta secreta al rey.

Tras haber sido retrasada sine die hace unos meses, la plataforma de Apple ha estrenado este fin de semana ‘El banquero’, película protagonizada por Anthony Mackie y Samuel L. Jackson.

Andrew Rossi investiga en este documental la amenaza actual causada por el fenómeno de las “fake news” en los EE. UU., centrándose en las consecuencias reales que tienen sobre el ciudadano medio.

Recomendado por Jorge Loser:

Porque es un SAW/CUBE que no busca ser más y, sin embargo, es capaz de desplegar una marea de ideas sobre la condición humana cercana a George Romero. No es una burda denuncia de clases, es una sencilla mirada nihilista a nuestra incapacidad de conectar que cobra ahora mismo una relevancia inesperada justo en una época en la que se ve nuestra verdadera naturaleza, arramplar para nosotros mismos aunque no lo necesitemos, sea comida, o papel higiénico.