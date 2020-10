Víctor Hugo dialogó saludó a Estela de Carlotto en el día de su cumpleaños número 90 y en el marco del Día del Derecho a la Identidad, que se celebra cada 22 de octubre, fecha en la que se fundó Abuelas de Plaza de Mayo.

“Cumplo 90 años pero con mucha fuerza para luchar” dijo la titular de Abuelas en La Mañana y contó que celebrará su cumpleaños con un almuerzo familiar. Estoy recibiendo llamadas desde muy temprano. me están mimando muchísimo, diciéndome cosas lindas y eso ayuda a seguir en la lucha” contó Carlotto.

“Todo el mundo tiene derecho a tener la identidad que nos corresponde y no otra” dijo Carlottó y contó la búsqueda de los nietos que aún no han recuperado su identidad la ayuda a mantenerse de pie. “Es una lucha que no tiene fin” sostuvo.

“Nuestra consigna es que esta lucha hay que darla desde el amor, la comprensión y la unidad. Si nos unimos siempre vamos a ser más fuertes. Es una forma de trabajo que ha tenido Abuelas desde siempre y tuvo como fruto el logro de haber encontrado 130 nietos” expresó Carlotto.