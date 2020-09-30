La empresa Energía de Catamarca SAPEM informa el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse este jueves 1 de octubre.
FECHA: JUEVES 1 DE OCTUBRE DE 2020
HORARIO:
A – ENTRE 08:00 Y 10:00 HORAS
B – ENTRE 08:00 Y 11:00 HORAS
SOLICITADO POR: EMPRESA IP&A
DISTRIBUIDOR/S: LA QUEBRADA C.D.1 13,2kV
ALIMENTACION: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Nº:1 (C.D.1)
MOTIVO INSTALACIÓN DE NUEVO PUESTO DE SECCIONAMIENTO DERIVACIÓN A LOTEO HARSCHER. CONEXIÓN DE NUEVA SETA DH6 LOCALES COMERCIALES AV. GÜEMES OESTE ESQ. AV. CAMINO A OJO DE AGUA.
ZONA EN MT:
A – DESDE SECCIONADOR A CUCHILLAS UBICADO EN AV. CAMINO A OJO DE AGUA Y DR. FIGUEROA ALBERTO HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA AV. CAMINO A OJO DE AGUA ESQ. AV. OCAMPO.
B – DESDE SECCIONADOR XS DERIVACIÓN A LOTEO HARSCHER
USUARIOS AFECTADOS
CORTE A – 08:00 A 10:00 HS
USUARIOS SINGULARES:
AGUAS DE CATAMARCA: REBOMBEO OJO DE AGUA.
RIPIERA MUNICIPAL (OJO DE AGUA) – USINA DE GENERACIÓN RIPIERA
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, USUARIOS RESIDENCIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS UBICADAS EN: B° 20 VIV (ABOGADOS) – B° 20 VIV ABOGADOS (ACHACHAY) – B° 24 VIV (OJO DE AGUA) – B° LOMAS DEL MIRADOR – B° 20 VIV (OJO DE AGUA) – B° 100 Y 50 VIV SUR (LP72-1241/04) – B° 100 VIV SUR (LP 71/04), ETC.
CORTE B – 08:00 A 11:00 HS
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, USUARIOS RESIDENCIALES, UBICADOS EN B° LOMAS DEL TALA, LOTEO HARCHER
EC SAPEM: informa que la presente interrupción del servicio está sujeta a la posible suspensión por condiciones climáticas desfavorables o por razones de fuerza mayor y se reserva el derecho a energizar la línea de MT/BT antes del horario fijado.