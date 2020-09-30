La empresa Energía de Catamarca SAPEM informa el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse este jueves 1 de octubre.

FECHA:  JUEVES 1 DE OCTUBRE DE 2020

HORARIO:                        

A – ENTRE 08:00 Y 10:00 HORAS

B – ENTRE 08:00 Y 11:00 HORAS

SOLICITADO POR: EMPRESA IP&A

DISTRIBUIDOR/S: LA QUEBRADA C.D.1 13,2kV

ALIMENTACION: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Nº:1 (C.D.1)

MOTIVO INSTALACIÓN DE NUEVO PUESTO DE SECCIONAMIENTO DERIVACIÓN A LOTEO HARSCHER. CONEXIÓN DE NUEVA SETA DH6 LOCALES COMERCIALES AV. GÜEMES OESTE ESQ. AV. CAMINO A OJO DE AGUA.

ZONA EN MT:    

A – DESDE SECCIONADOR A CUCHILLAS UBICADO EN AV. CAMINO A OJO DE AGUA Y DR. FIGUEROA ALBERTO HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA AV. CAMINO A OJO DE AGUA ESQ. AV. OCAMPO.

B – DESDE SECCIONADOR XS DERIVACIÓN A LOTEO HARSCHER

USUARIOS AFECTADOS

CORTE A – 08:00 A 10:00 HS

USUARIOS SINGULARES:

AGUAS DE CATAMARCA: REBOMBEO OJO DE AGUA.

RIPIERA MUNICIPAL (OJO DE AGUA) – USINA DE GENERACIÓN RIPIERA

USUARIOS RESIDENCIALES:

LOCALES COMERCIALES, USUARIOS RESIDENCIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS UBICADAS EN: B° 20 VIV (ABOGADOS) –  B° 20 VIV ABOGADOS (ACHACHAY) – B° 24 VIV (OJO DE AGUA) – B° LOMAS DEL MIRADOR – B° 20 VIV (OJO DE AGUA) – B° 100 Y 50 VIV SUR (LP72-1241/04) – B° 100 VIV SUR (LP 71/04), ETC.

CORTE B – 08:00 A 11:00 HS

USUARIOS RESIDENCIALES: 

LOCALES COMERCIALES, USUARIOS RESIDENCIALES, UBICADOS EN B° LOMAS DEL TALA, LOTEO HARCHER 

EC SAPEM: informa que la presente interrupción del servicio está sujeta a la posible suspensión por condiciones climáticas desfavorables o por razones de fuerza mayor y se reserva el derecho a energizar la línea de MT/BT antes del horario fijado.

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