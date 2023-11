Los correos electrónicos enviados eran cerca de 320 mil millones en 2021 y se estima que la cifra aumentará hasta los 376,4 mil millones de emails mandados en 2025. Una sola persona está claro que no va a recibir tantos mensajes en su bandeja de entrada, pero es posible que llegue a tener una docena de ellos al día y a muy pocos presta atención.

Por eso, si quieres que tu correo se lea y no pase inadvertido, es importante tener en cuenta algunos consejos. Según la empresa británica Axios HQ, especializado en ayudar a gestionar comunicaciones esenciales, hay un momento en el que es mejor enviar un email y que este sea recibido por el destinatario. Aunque los datos no son de España, puedes ponerlo en práctica y cerciorarte de que los españoles también tenemos ese día especial o no.

¿Cuándo es el mejor momento para enviar un correo?

La firma analizó 8,7 millones de emails para su estudio y las conclusiones a las que llegó fue que el mejor día no era un día laborable de la semana, sino uno festivo. Concretamente, el domingo entre las 18:00 y las 21:00.

La probabilidad de que un correo que se envía en ese periodo de tiempo sea abierto es del 86%, según la investigación de Axios HQ. El resto de los días de la semana, el porcentaje baja y se posiciona entre el 50-70%. El lunes tiene un promedio de 54%; los martes y miércoles, un 52%; los jueves, un 47%; los viernes, un 49%; y los sábados, un 31%.

¿Por qué es mejor mandar un correo en domingo?

El estudio llega a la conclusión de que la razón por la que tienen más éxito los emails enviados los domingos entre las 18:00 y las 21:00 es que tienen menos «competencia». Mientras que otros días, los departamentos de marketing de las empresas nos ‘bombardean’ con sus promociones, el último día de la semana es día de descanso y los que llegan a nuestra bandeja de entrada llaman más la atención.

Esta táctica funciona, sin embargo, si todo el mundo se entera de este ‘secreto’ es probable que el domingo se convierta en el día favorito para mandar correos y deje de ser el mejor día para asegurarse de que el receptor lo lee. Por eso, utilízalo con cabeza y solo manda mensajes muy importantes ese día.

Fuente: referencia a Axios HQ en The Guardian

