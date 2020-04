Quentin Tarantino ha anunciado que dejará el cine tras hacer diez películas y, tras el estreno de ‘Érase una vez en Hollywood‘, todavía no sabemos cuál será su último largometraje. Con tantos proyectos en los que ha estado trabajando en los últimos años, y otros tantos a los que se ha asociado, si efectivamente se retira, será una triste noticia.

Hablamos de un autor original y peculiar, capaz no solo de crear personajes memorables sino de aportar un giro diferente y estimulante a cualquier historia. Y seguramente nunca veremos a Tarantino dirigir para una franquicia, pero sería interesante ver su aportación a alguna de las sagas más destacadas del cine. Es decir, ¿qué haría con James Bond? Pierce Brosnan ha revelado que quisieron trabajar juntos en una entrega de 007.

Brosnan, que encarnó a Bond en cuatro películas desde 1995 a 2002, ha contado que conoció a Tarantino en la etapa de ‘Kill Bill Vol. 2.’ (2004). Esta es la anécdota:

“Quería conocerme, así que un día fui a Hollywood desde la playa y me encontré con él en el Four Seasons. Llegué allí a las 7 en punto, me gusta ser puntual. A las 7:15, Quentin no estaba allí, estaba arriba con la prensa. Alguien me envió un martini, así que bebí un martini, y esperé hasta las 7:30. Y pensé: ¿dónde diablos está? Me pidieron disculpas y pensé: vale, pediré otro martini”.