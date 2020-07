Diez años después de su final, HBO estaría en trámites para desarrollar el regreso de ‘En terapia‘ (‘In treatment’), según informa TVLine. De momento no hay más detalles sobre cómo regresaría o si se plantea más como un reboot propiamente dicho o como una temporada 4. Una diferencia que, debido a la naturaleza de la serie, es bastante mínima.

Protagonizada por Gabriel Byrne, ‘En terapia’ fue una serie diaria en la que de lunes a viernes acudíamos a una sesión de psicoterapia diferente en la consulta del Dr. Paul Weston (Byrne). Durante varias semanas (dependiendo de la duración de la temporada) seguíamos a cinco pacientes, viéndolos evolucionar y responder a los intercambios con Weston.

Terapia durarera

Dirigida por Rodrigo García, que adaptaba una serie israelí creada por Hagai Levi, durante las tres temporadas que duró en antena pasaron por ahí Melissa George, Blaire Underwood, Mia Wasikowska, Dianne Wiest, Josh Charles, Alison Pill, Debra Winger, John Mahoney, Amy Ryan, Hope Davis y un largo etcétera.

Una de las grandes ventajas de ‘En terapia’ es que no es muy cara de hacer. Se rueda prácticamente todo en un escenario y es bastante parca en actores. Además, en los tiempos que corren, el formato es bastante versátil y no cuesta imaginar haciendo episodios vía Zoom (lo que me recuerda a la ‘Web Therapy‘ de Lisa Kudrow).

Si HBO decide seguir adelante con el proyecto sin cambiar la estructura de la serie, resultará una serie extraña dentro de la televisión actual. No sé hasta qué punto una emisión diaria encaja con el ritmo al que nos ha acostumbrado la era del streaming.

‘En terapia’ está disponible en HBO España