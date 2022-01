LO DIJO LA MÉDICA GLORIA BARRIONUEVO

Desde Salud explicaron que la decisión de racionalizar los hisopados es para administrar los recursos.

La ministra de Salud, Manuela Ávila, y la directora provincial de Epidemiología, Gloria Barrionuevo, fundamentaron la decisión de racionalizar los insumos para los testeos solo para determinados casos. Ávila dijo que se tomó la decisión por la circulación comunitaria de la variante Ómicron y por las características que tiene la tercera ola. Barrionuevo añadió que en Catamarca se viene haciendo un mal uso de los testeos y dijo que tras dos años de pandemia el personal de Salud ya está agotado.

“Estamos todavía en la curva de ascenso de casos y por unas semanas más”, manifestó Barrionuevo al referirse a la situación de la pandemia. Advirtió que los casos van a ir disminuyendo, pero por la disminución de los testeos. “Vamos a tener una semana más de ascenso, no se llegó todavía al pico”, pronosticó la médica.

Barrionuevo admitió que bajar la cantidad de testeos no es lo más conveniente y la ministra reforzó la idea al señalar que “las condiciones de esta nueva ola son diferentes y al tener circulación comunitaria las probabilidades de contagio son mayores, por lo tanto, ante la sintomatología podes ser positivo y no necesitas un testeo. Se trata de administrar los insumos y dejarlos para quienes son pacientes de riesgo”, explicó.

Sin embargo, Barrionuevo realizó un diagnóstico más duro del comportamiento de los catamarqueños: “En Catamarca se hace mal uso del testeo, me parece que no es conveniente (la disminución de testeos), pero sabemos que el personal está agotado. La gente hace mal uso del test y se va a tres centros de salud con un resultado positivo. Eso no está bien, nuestro personal está agotado y además perdemos la posibilidad de testear a quienes son de riesgo”, afirmó.

“La gente tiene que tomar conciencia y a esta altura tiene que educarse y tiene que saber que si tuvo un contacto estrecho tiene que aislarse y cuidar al personal de salud, porque también nos contagiamos. Hemos tenido varias bajas en el Laboratorio Central del Ministerio de Salud por esta saturación de trabajo que es innecesaria, porque si sabes que has estado con una persona positiva, entonces, cuídanos y quédate en tu casa, y si estás con síntomas, aíslate de la familia”, señaló.

Ávila admitió que se decidió limitar la población objetivo de los testeos porque las condiciones son diferentes. “Al tener circulación comunitaria, las probabilidades de contagio son mayores, por lo tanto, ante la sintomatología podes ser positivo y no necesitas un testeos”, sostuvo y enfatizó en la idea de administrar los insumos y dejarlos para aquellos que son de riesgo: mayores de 60 años con patologías de base o menores de 18 con patologías de base. Todo esto apunta a concientizar a la población”, comentó.

Además, la ministra destacó la campaña de vacunación que lleva adelante la Provincia ya que permite que casos leves lleguen hasta el sistema de salud.

“Hay un incremento en el porcentaje de vacunados y lo vamos a ir fortaleciendo porque los beneficios de la vacunación son importantes. Estamos cuatro o cinco veces por encima de la cantidad de activos que tuvimos en la ola mayo, que fue muy drástica; hoy tenemos pacientes leves y moderados, muy pocos llegan a la terapia intensiva”, añadió.

Reporte

1.253

Son los casos de COVID-19 detectados ayer. Son 87.738 los casos de COVID en la provincia hasta ayer a las 21.

68%

Es el porcentaje de camas con oxígeno que están ocupadas con pacientes COVID. Hasta el lunes era del 81%.

Aclaración – Bioquímicos

El presidente del Colegio de Bioquímicos Enrique Ocampos aclaró que el faltante de reactivos para los testeos es por un problema que existe en el país ya que hay inconvenientes para cubrir la demanda.

Aclaró que el atraso de la obra social con los bioquímicos no es un factor que incide en la falta de insumos.