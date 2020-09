No hace falta ser muy observador para darse cuenta de que ‘El tercer día’ comparte creador con ‘Utopía‘. Dennis Kelly vuelve a las series seis años después de su peculiar serie británica con una coproducción entre Sky y HBO (al igual que ‘We are who we are‘) que la plataforma estrena hoy.

‘El tercer día’ (‘The Third Day’) se ancla en el horror rural, bueno, aquí me gusta más (y creo más acertado) el término anglosajón del folk horror. Y lo hace con una serie de estructura peculiar: tres partes interconectadas con una estación del año como marco temporal y la misteriosa isla de Osea como escenario.

Las tres estaciones de Jude Law

De esta manera ‘Verano’ (los tres primeros episodios, dirigidos por Marc Munden) cuenta la historia de Sam (Jude Law), un hombre que llega a la isla evadiéndose de una dura realidad. Allí se encontrará con los preparativos de un festival que ensalza una tradición y una religión un tanto extraña pero que los lugareños protegerán con celo.

‘Invierno’, por su parte, reúne los tres últimos episodios (dirigidos por Philippa Lowthorpe). Naomie Harris se mete en la piel de Helen, una tozuda mujer que llega la isla en busca de respuestas para encontrarse un paraje desolado y deprimente.

Y, entre medias, se realizará ‘Otoño’ un evento en directo desde Londres que servirá de puente entre ambas partes. Descrita como una inmersión teatral, ésta se hará una vez finalizada la emisión de la parte de Verano. Al ser algo en directo, lógicamente no he podido verla junto a los cinco episodios que HBO ha facilitado a la prensa.

Kelly coescribe la miniserie junto a Kit de Waal y Dean O’Loughlin (en la parte de Invierno). Por otro lado, además de Law y Harris, el reparto está completado por Katherine Waterston, Emily Watson, Paddy Considine y Mark Lewis Jones, entre otros.

Sobredosis de inmersión

Con ‘El tercer día’ hay algo que también me pasaba con ‘Utopía’. Existe por parte de Kelly una obsesión por mostrar la experiencia, por el subjetivismo y ser simplemente raro que lastra un poco la narrativa. Por lo menos en su sección veraniega. Sin ser excesivamente críptica o rompedora estéticamente (creo que ‘Utopía’ es más), busca una inmersión completa.

Y lo logran. Aunque a veces a costa de abusar de primeros planos, cámaras subjetivas y coloridos tonos saturados para hablar de temas como el dolor, el duelo y la pérdida. No podemos olvidar que esta parte abraza los códigos de un terror más psicológico que folclórico, pero falta algo de sabiduría por parte de Marc Munden a la hora de ejecutar su narrativa visual.

En contraste tenemos el tono decididamente más sobrio de ‘Invierno’. Un cambio debido al registro de misterio que tiene esta parte de la historia. Una parte menos atada a sugestiones y el terror más psicológico, lo que no implica que el ambiente de pueblo tétrico no siga existiendo.

Gracias a Dios, el reparto eleva mucho un guion algo superficial. Tanto Jude Law como Naomie Harris, cada uno en su parte protagónica, están excelentes. Bueno, por lo general todos los intérpretes hacen un trabajo notable, hacieno que podamos disfrutar de una serie que acusa de una críptica algo más vacía de lo que podemos esperar.

‘El tercer día’ navega por terrenos comunes del género y es inevitable no acordarse de diversas películas, desde ‘El hombre de mimbre’ hasta la reciente ‘Midsommar‘… pero le falta la entereza suficiente como para destacar por méritos propios en un género al que HBO no termina de cogerle el punto. Por lo menos si a ‘Territorio Lovecraft‘ nos remitimos.