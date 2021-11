Música

Adele le acaba de hacer un pedido especial a Spotify, y el servicio de streaming musical le dio el gusto. La cantante británica pidió que se eliminara la función de reproducción aleatoria de los álbumes. La finalidad es lograr que los usuarios escuchen las canciones en el orden en el que fueron puestas en los discos.

“No creamos álbumes con tanto cuidado y pensando en el orden de nuestra lista de canciones sin ningún motivo. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas como pretendemos. Gracias Spotify por escuchar”, escribió Adele en su cuenta de Twitter.

Según explicó, su nuevo disco lanzado el viernes pasado es un intento de explicar su divorcio a su hijo Angelo, por lo que el orden de las canciones tiene mucha relevancia para ella y para la historia que quiere contar.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021