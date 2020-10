El sensual baile de Jésica Cirio con el que lanzó un nuevo desafío viral

6 octubre, 2020 11:52

Jésica Cirio compartió una sensual coreografía de Zumba para que la gente se sume a su desafío. La modelo dejó al descubierto todo su talento.

Desde el comienzo de la cuarentena, Jésica Cirio comparte en sus redes sociales entretenidos contenidos para transmitir buenas energías en estos duros momentos. Recordemos que su marido, Martín Isaurralde, estuvo en grave estado tras contraer coronavirus y se pudo recuperar muy bien.

Luego de ese duro momento, la modelo volvió a su trabajo en la televisión y a compartir más contenidos acerca de su labor como embajadora de Zumba. Ahora, decidió lanzar un desafío de baile para todos su seguidores y mediante un video se mostró bailando.

Se la puede ver a Jésica cirio luciendo un conjunto deportivo rosado y se la ve acompañado de otra joven, que juntas recrean una coreografía. Ambas, dejan al descubierto su gran talento como el baile. Allí la modelo indicó a sus seguidores que hagan estos pasos y serán parte de sorteo de clases.

“Ojala pudiera bailar así”, “Me re sumo, no sé cómo me saldré”, “Ah no, lo que bailan las dos”, “Me encantan”, “Que ganas de verlas bailar en vivo”, “Una bomba las dos”, “Que lindas y alegres son”, “Ay pero que talentos”, “Me dieron alegría”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Días atrás, Jésica Cirio hablo sobre cómo comienza cada mañana y cuida su comida, sorprendiendo con el batido que ingiere antes de desayunar: “Me tomo mi batido de matcha con apio. Tomo un vaso grande de apio con una cucharada de matcha en polvo”, para luego continuar con sus comidas habituales.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en Youtube