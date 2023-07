La 52° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se superó a sí misma este año

alcanzando un nuevo récord de 1.545.000 visitantes a lo largo de los 10 días de la

fiesta, según la Dirección de Calidad Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y

Deporte a partir de datos informados por la Policía de la provincia.

El Predio Ferial recibió en cada jornada a multitudes de visitantes que recorrieron

las múltiples propuestas que tuvo el Poncho: espacios de exposición artesanal,

Poncho Diseño, Escenario Mayor, Patio de las Provincias, sector audiovisual,

sector infantil, patio cervecero y Paseo de los Inmigrantes, sectores

gastronómicos, entre otros.

El día récord de visitantes se registró el jueves 20 de julio, día del amigo, con 330

mil personas en los distintos espacios del Predio. Y el último fin de semana, desde

el viernes hasta el domingo se contabilizó que 780 mil personas recorrieron la feria

artesanal.

“Con la jornada del domingo, superamos el millón y medio de visitantes lo que

termina de coronar una fiesta que ha cubierto nuestras expectativas y las de la

gente. Creo que la cartelera de artistas ha sido muy convocante, por eso hemos

tenido muchas noches con localidades agotadas; el Patio de las Provincias

también convocó a muchísima gente y, por supuesto, los artesanos.

Hemos podido ver todos los días los pabellones a pleno y lo más importante, a

nuestros artesanos vendiendo su producción”, destacó Brunello.

El funcionario hizo alusión también al movimiento económico que genera la fiesta.

“El Poncho genera un valor agregado que queda en la provincia, no solo en el

núcleo de la fiesta, sino en el comercio, el sector gastronómico, hoteleros. Se pudo

ver el gran movimiento en la ciudad y en los principales destinos de la provincia. Y

todo esto no hace sino consolidar el destino Catamarca”.

Tras valorar positivamente la edición 52 de la Fiesta señaló que el trabajo sigue:

“Termina el Poncho pero ahora comienza un segundo trabajo que es el de

desarme de la fiesta, y de volver a poner en condiciones el predio, que tiene

programados muchos eventos en lo que resta del año”, remarcó.

La opinión de los turistas

Consultados sobre su experiencia en la Fiesta Nacional e Internacional del

Poncho, turistas y visitantes de Catamarca dieron su opinión sobre el evento.

Endi Bresci, de Italia, comentó: “Vengo de Italia. Lo que más me gustó del Poncho

es la parte donde se daban cosas un poquito más tradicionales: productos locales,

comidas de acá, todas esas cosas. Es la segunda vez que vengo. Les diría a mis

amigos de Italia que vengan a conocer el Poncho porque van a conocer cosas de

la provincia de Catamarca que tienen muchas raíces”.

Por su parte, Mabel Piussi, de Córdoba, dijo que “Es el segundo año que vengo a

la Fiesta del Poncho. Vengo de Alejandro Roca, Córdoba. Estamos recorriendo los

stands y la verdad que del año pasado a ahora veo que ha crecido mucho, que

hay mucha más gente y muchos más stands. Todo muy lindo. Lo que se destaca

son las artesanías, los bordados, las cerámicas. Me gusta mucho”.

En tanto que Akanda Biligui, de Francia manifestó: “Es la primera vez que vengo

al Poncho. Las cosas que me gustan de acá son las artesanías, muy lindas, con

mucho valor. La gente hace sus cosas con gran corazón. Entonces, podemos

disfrutar y verlo acá. Es una fiesta local con muchas provincias de Argentina. La

recomiendo a algunos amigos de Francia, para hacer un paseo”.

Récord de asistentes

Viernes 14: 80 mil

Sábado 15: 75 mil

Domingo 16: 100 mil

Lunes 17: 55 mil

Martes 18: 55 mil

Miércoles 19: 70 mil

Jueves 20: 330 mil

Viernes 21: 275 mil

Sábado 22: 210 mil

Domingo 23: 295 mil