En la mañana de hoy, el intendente de la Capital Gustavo Saadi junto al presidente del directorio de la Caja de Crédito Municipal, Juan Zelarayán, y el presidente del Colegio de Abogados, Alexis Ruso, firmó un importante convenio mediante el cual los abogados podrán acceder a créditos de hasta 200 mil pesos en efectivo a una tasa subsidiaria del 1% mensual.

Este importante apoyo por parte de la comuna se centra en el apoyo a los letrados que recién dan sus primeros pasos en ámbito profesional y necesitan poner su primer estudio jurídico, juristas que deseen renovar el mobiliario, o simplemente para realizar alguna capacitación, comprar libros, entre otras finalidades. También está destinado a empleados de la institución, quienes se vieron afectados debido a la pandemia, así como tantos otros ámbitos que fueron apoyados por la Municipalidad de la Capital.

Durante el breve acto, el intendente manifestó su gratitud de poder colaborar con sus colegas: “nosotros estamos contentos de poder ayudar. Siempre, en la medida que podamos, vamos a estar apoyando esta noble actividad. Me pongo en lugar de cada uno de los jóvenes que hoy en día se reciben y no veo cosa más frustrante que recibirse y no poder poner su estudio, tal es el caso de los odontólogos, que tienen que montar su consultorio y está cotizado en dólares” remarcó.

La operatoria funcionará de la siguiente manera según el convenio firmado: el Colegio de Abogados, oficiará de Administrador de un fondo que depositará la Caja de Crédito Municipal, por un monto de 200 mil pesos mensuales, los cuales deberán evaluar la situación particular de los postulantes para ordenar los beneficiarios. Estos a su vez, podrán acceder devolviendo el dinero a una tasa muy baja del 1% mensual, en el término de 6, 8 ó 10 meses.

Al respecto, Alexis Ruso destacó que “estamos muy agradecidos de poder colaborar con nuestros colegas, sobre todo los que buscan instalar su primer estudio, para capacitar, ya que hoy en día los costos son muy elevados, también para los empleados que necesiten ayudas económicas”.

Finalmente, Juan Zelarán explicó que “nosotros vamos a dejar a disposición del Colegio, el monto de 200 mil pesos de forma mensual, para que ellos lo repartan como crean conveniente. Pueden ser dos créditos de 100 mil pesos, o 10 de 20 mil de acuerdo a la necesidad de los postulantes, esto será retribuido a una tasa subsidiaria del 1%, en cuanto a los empleados. Se trata de créditos de consumo, o sea personales, para los gastos que necesiten. Pago de alquiler, pagar servicios, por ejemplo. Esto va a permitir que con un crédito a una tasa muy blanda puedan cumplir con sus obligaciones, es un esfuerzo muy grande que hacemos desde la Tasa de Crédito Municipal para que podamos apoyar los colegas que también se vieron afectados por esta pandemia”.

